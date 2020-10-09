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تعليم

لطلاب الدبلومات الفنية بتنسيق 2020.. تعرف على شروط الالتحاق بكلية التربية بحلوان

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:37 م
كلية تربية حلوان
كلية تربية حلوان
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كريم ناصر
 أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان شروط القبول بالشعب المختلفة بالكلية للعام الدراسى 2020-2021، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، والطلاب المصريين بالخارج والوافدين والمحولين، وفقا لمجموعة من القواعد ،كما تقبل طلاب الدبلومات الفنية بشروط معينة . 

ويوضح صدى البلد لطلاب التعليم الفنى بتنسيق 2020  من  التعليم الفني "الصناعي - التجاري" شروط القبول بالكلية  لراغبى الالتحاق بها : 


حيث يتم قبول الطلاب بشعب التعليم الصناعي، والحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، أو من خريجي الكليات التكنولوجية وما يعادلها، والمرشحين من مكتب التنسيق مباشرة حيث يشترط للترشيح لشعب التعليم الصناعي حصول الطالب على الدبلومات في أحد التخصصات التالية (العمارة– الزخرفة- الخشبية- المعدنية- النسيج- الملابس الجاهزة)، أما الطلاب الحاصلين على دبلومات في تخصصات غير التخصصات السابقة يتم ترشيحهم وفقًا للتخصص الأقرب والرغبة، ووفقًا للمجموع الكلي من مجموع بطاقة الترشيح.

2- يتم قبول الطلاب بشعب التعليم الصناعي الحاصلين على الثانوية العامة علمي (رياضة - علوم)، في التخصصات التالية (العمارة– الزخرفة- الخشبية- المعدنية- النسيج- الملابس الجاهزة)، وفقًا لرغباتهم ووفقًا للمجموع الكلي من مجموع بطاقة الترشيح، ووفقًا للأعداد المطلوبة.

3- يتم قبول الطلاب بشعب التعليم التجاري، والحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات المرشحين للكلية من  مكتب التنسيق التجاري.

4- يتم قبول الراغبين في حدود 10% من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضة / علوم من عدد الطلاب المرشحين للكلية)، ووفقًا للشروط والقواعد المعلنة من قسم التعليم الصناعي . 


جدير بالذكر انه قد بدئت كلية التربية بجامعة حلوان اختبار الكشف الطبى الخاص بطلاب الثانوية العامة بشعبها الثلاث  للانتهاء من اوراق التقديم الخاص بهم  استعدادا لبدء الدراسة . 

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