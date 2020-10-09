لطلاب الدبلومات الفنية بتنسيق 2020.. تعرف على شروط الالتحاق بكلية التربية بحلوان

أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان شروط القبول بالشعب المختلفة بالكلية للعام الدراسى 2020-2021، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، والطلاب المصريين بالخارج والوافدين والمحولين، وفقا لمجموعة من القواعد ،كما تقبل طلاب الدبلومات الفنية بشروط معينة .





ويوضح صدى البلد لطلاب التعليم الفنى بتنسيق 2020 من التعليم الفني "الصناعي - التجاري" شروط القبول بالكلية لراغبى الالتحاق بها :







