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محمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع مفتي الدم وأردوغان

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي محمد موسى، إن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية تتداول صورة تجمع بين سلطان الخرفان (الأفعي) رجب طيب أردوغان ، ومفتي الدم والدولار (المشعوذ) يوسف القرضاوي، مُنظر جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "الكتائب واللجان الإلكترونية الإخوانية الإرهابية بيعلقوا على الصورة اللي بيعود تاريخها لـ2016 بأن الثعبان التركي أردوغان زار المشعوذ القرضاوى خلال زيارته الأخيرة لإمارة الإرهاب قطر، الأمر اللى أثار تساؤلات عديدة وهي هل زار الأفعي أردوغان المشعوذ يوسف القرضاوى، وايه اللى دار بينهم خلال هذه الزيارة ولماذا لم تذع وسائل الاعلام القطرية أي أخبار عن تلك الزيارة"؟

وتابع محمد موسى: "الحقيقة أنا أتوقع صحة هذه الزيارة بين الأفعى والمشعوذ، وبحثوا خلال هذا اللقاء توسيع نفوذ الجماعه الإرهابية، وكمان تم مناقشة رأب الصدع بين قيادات الجماعة الإرهابية وحسم أمر موضوع مرشد الجماعة الإرهابية وعمل صلح بين إخوان تونس وبعض قيادات الجماعة من المصريين لأن إخوان تونس كانوا يريدون السيطرة على منصب المرشد لصالح الغنوشي.

 وأردف: "لكن نظام الجماعة لا يسمح بتولي منصب المرشد لأي شخص غير مصري وخلينا نتفق أن الأفعى اللي اسمه أردوغان مكلف هو والمشعوذ اللي اسمه القرضاوي بذلك من جانب بعض أجهزة الاستخبارات، بالبلدي كده الأفعى ده والمشعوذ ده ليسوا إلا أداة بتستخدم لحساب أعداء الدول العربية لإثارة الفوضى بالمنطقة العربية، وأتوقع هلاك هذا الأردوغان قريبًا جدا".
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