AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بومبيو: أقمنا تحالفا حقيقيا ضد نظام إيران

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة أقامت تحالفًا حقيقيًا ضد النظام الإيراني في الشرق الأوسط. 

وأضاف بومبيو في تصريحات نقلتها قناة "العربية": "حرمنا النظام الإيراني من قدر هائل من الثروة".

وأول أمس الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا في مسعى لزيادة عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي،

وقال موقع وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902".

وذكر الموقع أن "الخزانة الأمريكية ستصدر ترخيصًا عامًا للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذي 13902".

وأوضح أن "موانع الأمر التنفيذي 13902 لا تنطبق على عمليات السلع الأساسية.. الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية".

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان: "عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حدًا لبرامجها النووية".

وشدد على أن "إجراءات اليوم ستظل تسمح بالعمليات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

47 شخصًا وكيان مرتبط بالاستخبارات| أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

بعد فرض عقوبات على إيران ومليشياتها.. بومبيو: سنواصل فضح طهران

أمريكا تتوعد النظام الإيراني: مستمرون في فرض العقوبات على طهران

صفعة جديدة لـ طهران.. أمريكا تفرض عقوبات على 18 مصرفا إيرانيا

مؤامرة لتجويع الشعب.. أول تعليق لـ إيران على العقوبات الأمريكية الجديدة

الخارجية الأمريكية: خامنئي استخدم أموال محاربة كورونا لتمويل الحرس الثوري

ترشيحاتنا

بيتفسحوا في مصر | موسيماني يرحب بمساعده لتدريب الأهلي في القاهرة

ألفاظ خارجة.. خناقة عنيفة بين لقاء الخميسي وجمهور الزمالك

تحذير عوض تاج الدين لأولياء الأمور: امنعوا أولادكم من الذهاب للمدرسة في هذه الحالة

باحثة أمريكية: مصر قادرة على تدمير سد النهضة

الصحة العالمية توجه 10 قواعد ذهبية للحفاظ على حياة سعيدة في زمن كورونا

أول رد من نقابة الموسيقيين على منع حفل حسن شاكوش وحمو بيكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قدره 82 مليون جنيه.. أخ يعثر على كنز من الممتلكات الثمينة في منزل أخيه بعد وفاته| صور

متجاهلين كورونا.. حشد من الجماهير خلف زجاج كافيه لمشاهدة مباراة خلال الحظر في اسكتلندا| فيديو

رام تطرح سيارتها الجديدة البيك أب رام 700 ram .. صور