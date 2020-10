"سوريا تحترق" تتصدر تويتر .. ومغردون: اللهم اجعلها بردا وسلاما

وتفاعل عدد من مستخدمي تويتر و جاءت التعليقات كالاتي :

موجة حرائق ضخمة أخرى على الساحل الغربي لسوريا في أقل من شهر وهذه المرة خرجت عن السيطرة حرفيًا ولا أحد يأبه!.. أنا عاجز عن الكلام ومصدومة ومكسور القلب .. مثل الحرب والأزمة الاقتصادية الرخوة لم تكن كافية".

أشعر بعدم الأمان حيال العيش في العالم بعد الآن. أصبح العالم مكانًا مرعبًا أول من أمس البرازيل وأمس أمريكا واليوم في سوريا. الوضع مخيف. الموت يحيط بنا من كل جانب ، صلي من أجل سوريا

حسبي الله ونعم الوكيل سلامًا وبردا سوريا العلم والحضاره والجمال

بلاد الياسمين تحترق، بلادي التي لم ترى يوما سلام تشتعل كالجحيم، البيوت والذكريات تتحول لرماد، اُبكيك يا بلاد الحُب قهرًا وآسى، من فؤادي وافئدة شعبِنا نُصلي حتى تهدأين يا بلاد الحُرية..

سوريا تحترق.. ما ذنب هذا البلد الجميل!.. إلى متى يجب أن يتمكن الأشخاص الذين بداياتهم من تحمل كل المتاعب ، وماذا بعد؟"، في حين كتب آخر قائلا :"أشعر بالضيق لما يحدث في سوريا ، بلدي الجميل، أدعو الله لسوريا"، فيما غرد آخر :" للهم اجعلها بردًا وسلامًا".

بردآ وسلامأ يا سوريا

اقرا ايضا :

why is no one talking about the fires happening in syria for the past couple days? #سوريا_تحترق#SyriaIsBurning#SaveSyria pic.twitter.com/Oib7ByPJ2P