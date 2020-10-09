مقتل 26 مرتزقا سوريا موالين لتركيا في ناجورنو كاراباخ

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 26 من المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان قُتلوا خلال اليومين الماضيين.









وأوضح المرصد السوري أن عدد المرتزقة السوريين الذين قُتلوا في اشتباكات ناجورنو كاراباخ ارتفع إلى 107.





وأضاف المرصد أن تركيا تستعد لنقل أكثر من 400 مرتزق سوري إلى أذربيجان خلال الأيام القليلة القادمة.





وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن أرمينيا وأذربيجان، أكدا مشاركتهما في مفاوضات بموسكو لوقف إطلاق النار في إقليم قره باج.





وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات صحفية: "باكو ويريفان أكدا مشاركتهما في مفاوضات في موسكو وتجرى الآن استعدادات نشطة"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.





وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعا في وقت سابق من اليوم، أطراف الصراع في إقليم قره باج، إلى وقف الأعمال القتالية ومراعاة الاعتبارات الإنسانية في منطقة النزاع.





وقال قصر الكرملين الروسي في بيان: "بعد سلسلة مفاوضات هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان يتوجه الرئيس الروسي بدعوة لوقف الأعمال القتالية التي تجرى في منطقة قره باج ومراعاة الاعتبارات الإنسانية بهدف تبادل جثث القتلى والأسرى".





وكان الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان، دعا إلى وقف تأجيح الصراع في قره باج لوقف نزيف الدماء، مشددا على ضرورة خروج تركيا من الحرب الدائرة مع أذربيجان.