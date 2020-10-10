AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تعلن وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجيان

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان وافقا على وقف اطلاق النار اعتبارا من 12 اكتوبر.

وفي وقت سابق، قالت موسكو إن أرمينيا وأذربيجان وافقتا على المشاركة في مفاوضات في موسكو تهدف إلى إنهاء المعارك في ناغورني قره باغ، بعدما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عقدها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "باكو ويريفان أكدتا مشاركتهما في مشاورات موسكو»، مضيفة أن "التحضيرات جارية على قدم وساق للمحادثات المنتظرة في وقت لاحق الجمعة والتي يشارك فيها وزيرا خارجية البلدين".

وأعلنت  أذربيجان الجمعة، إن 31 مدنيًا قتلوا وأصيب 164 منذ بدء القتال في أواخر سبتمبر، وفقا لمكتب المدعي العام.

وفي وقت سابق، قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، في تصريحات صحفية، إن بلاده ستمنح أرمينيا "فرصتها الأخيرة لحل النزاع سلميًا".

وقالت السلطات في إقليم ناغورني - قره باغ، الذي تقع داخل حدود أذربيجان، لكنها تتمتع باستقلال فعلي وأغلبية أرمنية، الجمعة، إن 22 من المدنيين قتلوا وأصيب 95، وفقًا لمركز المعلومات الأرمني المُوحد الذي تديره الدولة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وقف القتال في قرة باغ.. بيان عاجل من الكرملين حول التوتر بين أرمينيا وأذربيجان

أول تعليق من أمريكا على اشتباكات أرمينيا وأذربيجان

موسكو تنتفض من أجل تهدئة الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان

رئاسة أذربيجان: نخوض حربا وطنية وعظمى مع أرمينيا

بوتين يدعو وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء مشاورات في موسكو اليوم بشأن ناجورنو قره باخ

بعد تدخل بوتين.. أرمينيا وأذربيجان يوافقان على وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

يمكن تخفيف عقوبة عزل مرتضى منصور في حالة واحدة.. تعرف عليها.. فيديو

واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف 2021.. هل هاتفك بينها؟

بـ الأوف شولدر.. هند عبد الحليم تتألق برفقة زوجها.. شاهد

بيتفسحوا في مصر | موسيماني يرحب بمساعده لتدريب الأهلي في القاهرة

معلول يسجل في انتصار تونس على السودان وديًا

عناتيل الإخوان.. إعلامي يلقن جو شو درسًا على الهواء.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قدره 82 مليون جنيه.. أخ يعثر على كنز من الممتلكات الثمينة في منزل أخيه بعد وفاته| صور

متجاهلين كورونا.. حشد من الجماهير خلف زجاج كافيه لمشاهدة مباراة خلال الحظر في اسكتلندا| فيديو

رام تطرح سيارتها الجديدة البيك أب رام 700 ram .. صور