روسيا تعلن وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجيان

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان وافقا على وقف اطلاق النار اعتبارا من 12 اكتوبر.





وفي وقت سابق، قالت موسكو إن أرمينيا وأذربيجان وافقتا على المشاركة في مفاوضات في موسكو تهدف إلى إنهاء المعارك في ناغورني قره باغ، بعدما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عقدها.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "باكو ويريفان أكدتا مشاركتهما في مشاورات موسكو»، مضيفة أن "التحضيرات جارية على قدم وساق للمحادثات المنتظرة في وقت لاحق الجمعة والتي يشارك فيها وزيرا خارجية البلدين".





وأعلنت أذربيجان الجمعة، إن 31 مدنيًا قتلوا وأصيب 164 منذ بدء القتال في أواخر سبتمبر، وفقا لمكتب المدعي العام.





وفي وقت سابق، قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، في تصريحات صحفية، إن بلاده ستمنح أرمينيا "فرصتها الأخيرة لحل النزاع سلميًا".



