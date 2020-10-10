10 أكتوبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد شخصية اليوم في علم الأرقام

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 10 أكتوبر فذلك يعني

أن لديك جاذبية كبيرة، كما أنك محب للناس ولديك قدرة على عقد صداقات غنية وقوية.. أنت أيضا منظم ومحب للجمال وتتمتع بحس فني كبير.

نصيحة:

هذا العام تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

مميزات وعيوب برج الميزان

بدأ برج الميزان يوم 23 سبتمبر ويستمر حتى يوم 22 أكتوبر، وهو من الأبراج الهوائية التي تعرف مواليده بالعقلانية، كما يعد من أكثر الأبراج التى لا تتوافق مع مولود الميزان، اما لونه المفضل هو الازرق .

أوضح الفلكي الدكتور أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، بعض العيوب و المميزات التى يتصف بها مولود الميزان...

المميزات :

-اجتماعي، منصف، متعاون، دبلوماسي، كريم

- مولود الميزان يتمتع بالجاذبية، فهو يهتم بمظهره الخارجى .

- يكره الميزان الظلم والعنف.

-العلاقات الإنسانية مهمة جدا بالنسبة إليه.

-أسلوبه الراقي يجذب الآخرين إليه.

ولكن رغم كل هذه المميزات إلا أن هناك بعض العيوب في هذا البرج وهى:

العيوب :

-شخص غير حاسم.

-يرثى نفسه دائما .

-يحمل الضغينة، و لا يسامح بسهولة .

- يتجنب مواجهات الكثير من المشاكل و الصعوبات .

-متردد فى اتخاذ القرارت .