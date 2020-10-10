كيفية اختيار اكسسوارات غرفة المعيشة لإعطاء بهجه وراحة

اكسسوارات غرفة المعيشة، إنه الشيء الصغير الذي يمكن أن يجعل غرفة المعيشة مكانًا للبهجة والراحة والجاذبية، إنها الغرفة التي تتجمع فيها العائلة والأصدقاء وكلاهما مهم، لذلك كشف موقع Dekoor، عن كيفية اختيار اكسسوارات غرفة المعيشة.

تحذير لا تسرف مع الملحقات، تأكد من أن كل شيء يتناسب مع نمط المساحة واللون العام والمخطط والتصميم الداخلي.

لإكسسوارات غرفة المعيشة في الإطار الأكبر للأثاث والجدران والنوافذ وحجم الغرفة على سبيل المثال ، يتم اختيار نافذة أو تلفاز كنقطة محورية وبالتالي يتم ترتيب الأثاث والإكسسوارات ووضعهما.

قائمة الملحقات:

البسط أو السجاد

الوسائد والوسائد

ستائر أو ستائر

مكتبات وطاولات صغيرة

مصابيح أرضية وطاولة

المرايا

مزهريات وسلطانيات وسلال

الشمعدانات والشموع المعطرة

ساعات وزهور صناعية

إطارات صورة الأسرة

اللوحات الفنية

نصائح:

قم بتزيين الأرضية بالسجاد الكلاسيكي المصمم يدويًا بشكل رائع (مع التركيز على الميزانية) أو باستخدام السجاد الملون والجريء المصنوع من الآلات ؛ هذا يعطي النمط والملمس.

معالجة النوافذ هي الاختيار بين الستائر القماشية أو الستائر لتتناسب مع لون الحائط.

يتم وضع الوسائد والوسائد الملونة ذات الأنماط الجميلة على الأرائك والكراسي.

يتم وضع خزائن الكتب على الجدران بمنظر مفتوح لإظهار العناصر المعروضة.

طاولات نهاية صغيرة تحمل إطارات صغيرة من صور العائلة والأصدقاء وساعات طاولة ومصباح طاولة.

مصباح أرضي ذو طراز أنيق يوضع بالقرب من طاولة نهاية صغيرة.

اختر الأشكال والتصاميم الكلاسيكية للمزهريات والأوعية والسلال الجميلة لحفظ الزهور الاصطناعية والمفاتيح والمجلات. يمكن استخدام هذه المزهريات والأوعية الأنيقة والرائعة كقطع مركزية وسلال لتنظيم الأشياء.

الفن الجداري هو انعكاس للحس الجمالي والفني والذوق. كن واعيًا جدًا باختيار الرسم لأن هذا يجذب انتباه الضيوف القادمين.

المرايا الكبيرة والصغيرة بما يتناسب مع حجم الغرفة وتوافر مساحة الحائط ؛ يضيفون بُعدًا وعمقًا إلى المنظر العام للغرفة.

يمكن أن تكون الحلي لمسة أنيقة أخرى.

