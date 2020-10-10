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مرأة

التوتر والأطعمة الدسمة أبرزها.. تعرف على أسباب حبوب الظهر وطرق الوقاية منها

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
حبوب الظهر
حبوب الظهر
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هاجر هانئ
يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة حبوب الظهر، فهي من الأمور المزعجة التي تسبب أرقا للكثير من الأشخاص، لذا كشفت وسام سوقية أخصائية البشرة والتجميل،  عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلي ظهور حبوب الظهر، وكان أبرزها.

_ التغيرات الهرمونية التي تحدث بسبب الدورة الشهرية ، الحمل ، تكيس المبيض عند النساء 
_ القلق ، التوتر 
_ بعض الأدوية 
_ مصادر الحرارة كارتفاع درجة الجو ، التدفئة العالية
_ ارتداء بعض الملابس الضيقة والملابس الصوفية ، أو الألبسة التي تحتوي على نايلون 
_ تناول الأطعمة الدسمة و التي تحتوي على كميات كبيرة من البهارات، بالإضافة إلي  الاطعمة الحارة والسكريات 
_ التعرق الزائد 
_ عدم إزالة خلايا الجلد الميت اثناء الاستحمام 
_ عدم الاهتمام بـ النظافة الشخصية 

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كما كشفت أخصائية البشرة والتجميل،عن مجموعة من النصائح الضرورية و الهامة للوقاية من ظهور حبوب الظهر .. 
_ شرب الماء ٨ أكواب باليوم  على الأقل 
_ الاستحمام مرة على الأقل خلال الجو الحار 
_ استخدام ليفة ناعمة للتخلص من الجلد الميت 
_ ارتداء ملابس قطنية والابتعاد عن ارتداء الملابس الضيقة 
_ تجنب لمس الحبوب حتى لاتسبب بانتشار القيح الموجود بها 
_ الالتزام بنظام غذائي صحي يحتوي على الخضار والفواكه

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