التوتر والأطعمة الدسمة أبرزها.. تعرف على أسباب حبوب الظهر وطرق الوقاية منها

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة حبوب الظهر ، فهي من الأمور المزعجة التي تسبب أرقا للكثير من الأشخاص، لذا كشفت وسام سوقية أخصائية البشرة والتجميل، عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلي ظهور حبوب الظهر ، وكان أبرزها.





_ التغيرات الهرمونية التي تحدث بسبب الدورة الشهرية ، الحمل ، تكيس المبيض عند النساء

_ القلق ، التوتر

_ بعض الأدوية

_ مصادر الحرارة كارتفاع درجة الجو ، التدفئة العالية

_ ارتداء بعض الملابس الضيقة والملابس الصوفية ، أو الألبسة التي تحتوي على نايلون

_ تناول الأطعمة الدسمة و التي تحتوي على كميات كبيرة من البهارات، بالإضافة إلي الاطعمة الحارة والسكريات

_ التعرق الزائد

_ عدم إزالة خلايا الجلد الميت اثناء الاستحمام

_ عدم الاهتمام بـ النظافة الشخصية





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كما كشفت أخصائية البشرة والتجميل،عن مجموعة من النصائح الضرورية و الهامة للوقاية من ظهور حبوب الظهر ..

_ شرب الماء ٨ أكواب باليوم على الأقل

_ الاستحمام مرة على الأقل خلال الجو الحار

_ استخدام ليفة ناعمة للتخلص من الجلد الميت

_ ارتداء ملابس قطنية والابتعاد عن ارتداء الملابس الضيقة

_ تجنب لمس الحبوب حتى لاتسبب بانتشار القيح الموجود بها

_ الالتزام بنظام غذائي صحي يحتوي على الخضار والفواكه



