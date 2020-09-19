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مرأة

نوع حبوب رخيص قادر على علاج مشاكل البشرة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:34 م
نوع حبوب رخيص قادر
نوع حبوب رخيص قادر على علاج مشاكل البشرة
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اسماء محمد
يعد حب الشباب وندباته هي المشكلة الأكثر شيوعًا خاصة عند المراهقين وبسبب تكرار حب الشباب قد تتضرر بشرتك وتبدو باهتة وغير صحية. 

وذكر موقع "pharmeasy " أن الحلبة من أفضل المواد المستخدمة لعلاج حب الشباب ومشاكل البشرة.
وتحتوي بذور الحلبة على مادة الديوسجينين التي لها خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات حيث تساعد هذه الخصائص الجلد على محاربة حب الشباب، كما أنه يدمر الجذور الحرة في أجسامنا المسؤولة عن تجاعيد الجلد والبقع الداكنة والالتهابات.

وتمتلئ بذور الحلبة النابتة بمضادات الأكسدة التي تساعد على تأخير عملية الشيخوخة وترطيب بشرتك ومنحها الحيوية والنضارة.

وصفات الحلبة لحب الشباب
تطبيق معجون بذور الحلبة مع العسل على الوجه ليلًا وغسله في الصباح يمنحك بشرة خالية من حب الشباب ومشرقة.

وصفة للوجه محضرة من معجون بذور الحلبة مع دقيق الحمص واللبن الرائب تقشر الجلد وتزيل البقع الداكنة والهالات السوداء.
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