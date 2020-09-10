AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بنوع من الأعشاب.. تخلصي من حب الشباب في لمح البصر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
حب الشباب
حب الشباب
Advertisements
لمياء الياسين
هل تعانين من حب الشباب وأعراضه المزعجة؟ إذًا لا يوجد أفضل من الكركم فهو علاج طبيعي قوي لحب الشباب، كما أنه يحتوي على مركبات الكركمين، ومكون نشط موجود في الكركم ويحتوى أيضا على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تحمي وتهدئ البشرة لتقليل الألم والالتهاب.

يحتوي الكركم أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة تساعد في الحفاظ على البشرة نظيفة وشفاء بشكل أسرع يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.

ماذا تحتاجين؟

1 ملعقة كبيرة مسحوق كركم
ماء حسب الحاجة 
3 ملاعق من زيت شجرة الشاى

طريقة الاستعمال:
في وعاء ، خذى مسحوق الكركم.
ضعى كمية كافية من الماء عليها لعمل عجينة سميكة.
ضعى معجون الكركم على المناطق المصابة.
اتركيه لمدة 30 دقيقة.
اشطفيه جيدًا واتركيه حتى يجف.
كررى هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بديل مراكز التجميل.. 3 وصفات باستخدام الحليب لـ علاج مشاكل البشرة

نوع من التوابل يقضي على حب الشباب خلال أيام

فى لمح البصر.. وصفة سريعة للتخلص من قشرة الرأس

فوائد القرنفل للشعر و التخسيس والجنس .. صحي بامتياز

أقوى وصفة لعلاج حب الشباب

وداعا لحب الشباب.. وصفات طبيعية للعلاج ونتائج مضمونة بدون أدوية.. أهمها ماسك ماء الورد وخل التفاح

ترشيحاتنا

تصعيد رسمي جديد من اللجنة الخماسية ضد مرتضى منصور

على طريقة اللمبى 8 جيجا.. زرع شريحة إلكترونية بمخ مواطنة للتنصت

والد الطفل الغريق بـ حمام سباحة الزمالك لـ مرتضى منصور: لن أسامح.. والنظام يسير بشكل خاطئ في النادي ..فيديو

مصادر: قطر قد تغير سياساتها بشأن دعم الإرهاب في الشرق الأوسط

نجمات خطفن الأنظار على الشاطئ.. فيفي عبده الأجرأ وليلى علوي الأجمل

أنا بتاع الغلابة| ضابط يحول هتافات من احتجاجية على إزالة مخالفة الى تحيا مصر..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور

فستان أحمر ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

من داخل العيادة.. هنادي مهنا تخضع لعملية تجميل.. صور