بنوع من الأعشاب.. تخلصي من حب الشباب في لمح البصر

هل تعانين من حب الشباب وأعراضه المزعجة؟ إذًا لا يوجد أفضل من الكركم فهو علاج طبيعي قوي لحب الشباب، كما أنه يحتوي على مركبات الكركمين، ومكون نشط موجود في الكركم ويحتوى أيضا على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تحمي وتهدئ البشرة لتقليل الألم والالتهاب.
يحتوي الكركم أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة تساعد في الحفاظ على البشرة نظيفة وشفاء بشكل أسرع يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.
ماذا تحتاجين؟
1 ملعقة كبيرة مسحوق كركم
ماء حسب الحاجة
3 ملاعق من زيت شجرة الشاى
طريقة الاستعمال:
في وعاء ، خذى مسحوق الكركم.
ضعى كمية كافية من الماء عليها لعمل عجينة سميكة.
ضعى معجون الكركم على المناطق المصابة.
اتركيه لمدة 30 دقيقة.
اشطفيه جيدًا واتركيه حتى يجف.
كررى هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.