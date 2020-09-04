كبسولات لعلاج حب الشباب.. أدوية منع الحمل أبرزها

يمكن العثور عليها بسهولة في الصيدليات.

1- مضادات حيوية:

بالنسبة لمن يعانون من يجب استخدام المضادات الحيوية عن طريق الفم لأقصر وقت ممكن لمنع مقاومة المضادات الحيوية. بالنسبة لمن يعانون من حب الشباب المتوسط ​​إلى الشديد، قد تحتاج إلى مضادات حيوية عن طريق الفم لتقليل البكتيريا ومكافحة الالتهاب، وعادة ما يكون الخيار الأول لعلاج حب الشباب هو التتراسيكلين، مثل مينوسيكلين أو دوكسيسيكلين - أو ماكروليد، و





2- موانع الحمل الفموية المركبة:

تمت الموافقة على أربعة موانع حمل فموية مركبة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ك الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لهذه الأدوية هي زيادة الوزن وألم الصدر والغثيان، ومن المضاعفات الخطيرة المحتملة زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم بشكل طفيف. تمت الموافقة على أربعة موانع حمل فموية مركبة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ك كبسولات لعلاج حب الشباب لدى النساء اللاتي يرغبن أيضًا في استخدامها لمنع الحمل، وذلك لأنها منتجات تجمع بين الإستروجين والبروجستين، ولكن يجب أن تحذر من





3- العوامل المضادة للأندروجين:

ويمكن اعتبار دواء سبيرونولاكتون (ألداكتون) للنساء والمراهقات إذا لم تساعد المضادات الحيوية عن طريق الفم، وهو يعمل عن طريق منع تأثير هرمونات الأندروجين على الغدد الدهنية، تشمل الآثار الجانبية المحتملة الم في الثدي وزيادة ألم الدورة الشهرية.





4- الايزوتريتنون: