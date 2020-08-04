احذرها.. 10 أسباب تصيبك بـ حب الشباب

حب الشباب مرض التهابي يصيب الجلد ويبدأ ظهور الحبوب عند انسداد المسام بالزيوت وخلايا الجلد الميتة ويبدأ بالظهور عند سن البلوغ .
وكشفت دكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة، عن أسباب ظهور حب الشباب :
- زيادة افراز الزهم ( الزيوت )، تراكم خلايا الجلد الميت .
- عوامل وراثية .
- تغييرات هرمونية :
زيادة افراز الهرمون الذكري ( التستوستيرون )في سن البلوغ ،
التغيرات الهرمونية عند الاناث قبل موعد الدورة الشهرية يزيد من فرص ظهور حب الشباب ،الاصابة بمتلازمة مبيض متعدد الكيسات ،الحمل .
- عوامل نفسية : توتر ، قلق ، خوف .
- التعرق الزائد .
- استخدام واكس الشعر لدى الشباب وعدم غسل الشعر باستمرار لان استخدامه بدون غسله بس نعرق وينزل عالجلد بيعمل حكة وبيأدي لظهور البثور .
- استخدام مستحضرات تجميل رديئة ممكن تعمل تهيج بالبشرة وتسد المسام ويصير عنا روؤس بيضاء وسوداء .
- التدخين وشرب الكافيين بكثرة يدمر البشرة ويفقدها رطوبتها الطبيعية وتصبح مهيئة لتراكم البكتيريا .
- تناول المكسرات ( الموالح ) ، الطعام الحار ، التوابل ، المخللات ، الوجبات السريعة ، بالاضافة للاطعمة التي تسبب حساسية وتهيج الجلد
- قلة شرب الماء .
- انتقال الجراثيم عن طريق الملامسة مثل أجهزة الموبايل ولمس الوجه باستمرار واغطية الوسائد كلها تحمل بكتيريا وهذة البكتيريا تسبب حب شباب .
- بعض الادوية .
وكشفت دكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة، عن أسباب ظهور حب الشباب :
- زيادة افراز الزهم ( الزيوت )، تراكم خلايا الجلد الميت .
- عوامل وراثية .
- تغييرات هرمونية :
زيادة افراز الهرمون الذكري ( التستوستيرون )في سن البلوغ ،
التغيرات الهرمونية عند الاناث قبل موعد الدورة الشهرية يزيد من فرص ظهور حب الشباب ،الاصابة بمتلازمة مبيض متعدد الكيسات ،الحمل .
- عوامل نفسية : توتر ، قلق ، خوف .
- التعرق الزائد .
- استخدام واكس الشعر لدى الشباب وعدم غسل الشعر باستمرار لان استخدامه بدون غسله بس نعرق وينزل عالجلد بيعمل حكة وبيأدي لظهور البثور .
- استخدام مستحضرات تجميل رديئة ممكن تعمل تهيج بالبشرة وتسد المسام ويصير عنا روؤس بيضاء وسوداء .
- التدخين وشرب الكافيين بكثرة يدمر البشرة ويفقدها رطوبتها الطبيعية وتصبح مهيئة لتراكم البكتيريا .
- تناول المكسرات ( الموالح ) ، الطعام الحار ، التوابل ، المخللات ، الوجبات السريعة ، بالاضافة للاطعمة التي تسبب حساسية وتهيج الجلد
- قلة شرب الماء .
- انتقال الجراثيم عن طريق الملامسة مثل أجهزة الموبايل ولمس الوجه باستمرار واغطية الوسائد كلها تحمل بكتيريا وهذة البكتيريا تسبب حب شباب .
- بعض الادوية .