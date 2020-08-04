بـ3 مكونات من مطبخك.. وصفة لعلاج جميع عيوب البشرة

هل تعانين من تجاعيد البشرة وتبحثين عن وصفة سريعة تساعد على تنعيم البشرة وتقليل تجاعيد الوجه وتحسين مظهر البشرة؟ إليكِ قناع سريع لتفتيح البشرة لدرجات من أول استخدام يقدمه موقع "بولد سكاى" الهند.







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قناع المايونيز والبيض



1 بيضة









كيف تطبقين القناع

في وعاء ضعى المايونيز وقومى بإضافة البيض واخفيقهما معًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة ورقيقة وضعى العجينة على وجهك.





واتركيها لمدة 30 دقيقة.













قناع المايونيز والعسل والليمون

غنى بمضادات الأكسدة ومضادات الشيخوخة التى تعمل على تفتيح البشرة وتبدأ في التوهج من الداخل.









كيف تطبقين الوصفة



ماذا تحتاجين..1 ملعقة كبيرة مايونيزاغسلها لاحقًا باستخدام الماء العادي واتركيها حتى تجف وكررى هذا القناع 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.ماذا تحتاجين2 ملعقة كبيرة مايونيز1 ملعقة كبيرة عسل1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازجفى وعاء امزجى جميع المكونات وضعي الخليط على وجهك بالكامل.انتظرى لمدة 15-20 دقيقة قبل غسلها.كررى هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للحصول على بشرة خالية من العيوب.