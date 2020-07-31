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مرأة

مناسب لجميع الأنواع.. ماسك الشاي لتنظيف البشرة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تحتاج النساء دائما إلى تنظيف بشرتهم، وقدمت دكتور وسام سوقية، اخصائية التجميل والعناية بالبشرة، وصفة منزلية لنضارة البشرة تناسب جميع انواع البشرة .

المكونات

ظرف شاي اخضر
معلقتين عسل

الطريقة

- نفرغ ظرف الشاي الاخضر في صحن صغير ونضيف له ملعقتين عسل.

- نمزج الخليط جيدًا ، ثم نقوم بتوزيعه على البشرة وندلك المنطقة بحركات دائرية وبلطف.

- ثم نغسله بعد ١٥ دقيقة بماء دافئ ثم بارد ، تكرر الوصفة مرة بالاسبوع.

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