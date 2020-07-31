مناسب لجميع الأنواع.. ماسك الشاي لتنظيف البشرة

تحتاج النساء دائما إلى تنظيف بشرتهم، وقدمت دكتور وسام سوقية، اخصائية التجميل والعناية بالبشرة، وصفة منزلية لنضارة البشرة تناسب جميع انواع البشرة .
المكونات
ظرف شاي اخضر
معلقتين عسل
الطريقة
- نفرغ ظرف الشاي الاخضر في صحن صغير ونضيف له ملعقتين عسل.
- نمزج الخليط جيدًا ، ثم نقوم بتوزيعه على البشرة وندلك المنطقة بحركات دائرية وبلطف.
- ثم نغسله بعد ١٥ دقيقة بماء دافئ ثم بارد ، تكرر الوصفة مرة بالاسبوع.
المكونات
ظرف شاي اخضر
معلقتين عسل
الطريقة
- نفرغ ظرف الشاي الاخضر في صحن صغير ونضيف له ملعقتين عسل.
- نمزج الخليط جيدًا ، ثم نقوم بتوزيعه على البشرة وندلك المنطقة بحركات دائرية وبلطف.
- ثم نغسله بعد ١٥ دقيقة بماء دافئ ثم بارد ، تكرر الوصفة مرة بالاسبوع.