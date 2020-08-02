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مرأة

الكمامة قد تسبب الإصابة بـ حب الشباب.. اتبع هذه النصائح فورا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:30 م
الكمامة قد تسبب
الكمامة قد تسبب الإصابة بـ حب الشباب
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حياة عبد العزيز
أصبحت الكمامة شئ ضروري وهام في ظل انتشار فيروس كورونا، فنصح الأطباء بارتداءها على مدار اليوم للوقاية من كورونا

لكن مع ارتفاع درجات الحرارة، والطقس الحار، أصبحت الكمامة تسبب الكثير من المشكلات الجلدية، ولا سيما لدى السيدات لبشرتهن الرقيقة. 

وأشار تقرير وفقًا لموقع "timesofindia"، إلى أن هناك العديد من الشكاوى الرجال والسيدات بشأن الكمامة، حيث تسبب لهم مشكلات جلدية والحكة على مدار اليوم. 

وبحسب التقرير أن عاني الأشخاص من أضرار جلدية بسبب الكمامة مثل الاحمرار وحب الشباب والبكتيريا. 

وقال الأطباء أن الأشخاص يستخدمون الكمامة بشكل خاطئ، حيث بعد إزالتها يقومون بالحكة مكان موضعها، فالبتالي تظهر الالتهابات والبثور.

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ونصح الأطباء ببعض الأشياء التي يجب فعلها، وهي: 

1- غسل اليدين والوجه جيدا.
2- وضع مرطب للبشرة قبل ارتداء الكمامة.
3- تخلص من الكمامة عند احتوائها على أتربة بسبب الجو.
4- ابتعد عن تناول الأكلات غير صحية فهي تزيد من ظهور حب الشباب.
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