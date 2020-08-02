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بياض البيض.. وصفة سحرية للتخلص من الرؤوس السوداء

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:01 ص
بتعاني من الروس السوداء..
بتعاني من الروس السوداء.. إليك وصفة بياض البيض
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أسماء عبد الحفيظ

الرؤوس السوداء مشكلة تؤرق الكثير من الفتيات والسيدات والرجال.. إليك وصفة طبيعية تعمل على ازالة الرؤوس السوداء بطريقة فعالة تمكنك من التخلص من أغلب مشاكل البشرة، ولها فوائد أخرى متعددة.


وصفة بياض البيض لعلاج الرؤوس الغامقة

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، فإن وصفة بياض البيض لها مفعول كالسحر فى للتخلص من الرؤوس السوداء.


أولا نقوم بغلي لترين من الماء، ثم يوضع عليهم وعاء يشبه المصفاة من أجل السماح للهواء الساخن بالخروج.


يوضع الوعاء على الطاولة ويضاف إليه بعض الأعشاب التي تعمل على تطهير البشرة، ويضاف إليه أيضا البابونج أو زيت البابونج وذلك للبشرة الجافة.


توجه البشرة ناحية الوعاء، مع مراعاة وضع منشفة على الرأس لمنع تطاير البخار بأي اتجاه خاطئ.


يراعى ترك ما يقرب من 20سم بين الوجه وبين الوعاء المملوء بالماء المغلي، حتى لا يحمر الوجه ويلتهب، أو يتعرض للاحتراق.


أثناء عمل حمام البخار لابد من التعرض للبخار لمدة دقيقتين وتركه دقيقتين، وتكرر هذه العملية لمدة 5 مرات.


يتم تنظيف البشرة الجافة بالبخار مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

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