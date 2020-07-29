بهذا الإجراء السحري.. اقضي على الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين

تسعى جميع السيدات للتخلص من التجاعيد والخطوط التعبيرية، والهالات السوداء، وأيضا الانتفاخات حول العين، حيث إن عمليات التجميل أصبحت مطلوبة بشكل كبير، ولها رواج كبير.
وقال الدكتور أحمد الشريف، أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس، إن تقنية حقن الدهون الذاتية تحت العين من الإجراءات التجميلية البسيطة التي أصبح لها باع كبير بين النساء والرجال، لما توفره من أمان ونتائج مضمونة.
وأضاف الشريف، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن عملية حقن الدهون الذاتية تتم عن طريق شفط الدهون الزائدة في أي منطقة بالجسم تعاني السمنة الموضعية، ويتم معالجة الدهون، ومن ثم إعادة حقنها تحت العين.
وأوضح أن حقن الدهون الذاتية تستخدم في علاج الهالات الغامقة، وتجاعيد العين والانتفاخات، والخطوط التعبيرية حول العين، والتخلص من الخطوط الموجودة تحت العين، وذلك عبر تعبئة الدهون في إبر رفيعة للغاية ليسهل حقنها.
وأكد الشريف أنه قبل عملية حقن الدهون الذاتية يصف الطبيب بعض الأدوية لتقليل الهالات السوداء الموجودة تحت العين لأقل درجة ممكنة، وتم استخدام التخدير الموضعي لحقن الدهون تحت العين.
وذكر أن من أبرز الأماكن التي يتم سحب الدهون الذاتية هي منطقة البطن، أو الفخذين، وذلك لاحتواء هذه المناطق على كمية كبيرة من الدهون بشكل طبيعي.