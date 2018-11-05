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مرأة

حقن الدهون الذاتية الحل الأمثل لتكبير الثدي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:21 م
صدى البلد
ريهام قدري
أكد الدكتور صابر عبد المقصود، استشاري جراحة التجميل ونحت القوام والعيوب الخلقية للأطفال وعضو الجمعية الدولية لجراحي التجميل أن تكبير الثدى له طرق كثيرة، موضحا أن من أفضل الطرق حقن الدهون الذاتية والتى تعتبر الحل الآمن والأسهل لتكبير الثدي أو تجميله بدون إجراء أي شق أو جرح لحقنها.

وقال الدكتور صابر عبد المقصود إن الدهون الذاتية تحقن من فتحة صغيرة جدا بقطر أقل من نصف سم وبالتالي لن تترك أى ندبات أو علامات واضحة على عكس بعض التقنيات القديمة.

وأوضح "عبد المقصود" أن العملية تتم من خلال عملية تجميلية آمنة وسهلة جدًا وتعتمد على إعادة توزيع الدهون في الجسم من خلال شفط واستخلاص الدهون الزائدة من مناطق معينة في الجسم، وإعادة حقنها في مناطق أخرى تعاني من نقص الدهون بسبب النحافة والتجاعيد أو الترهل.

وأشار الدكتور صابر عبد المقصود إلى أن من أكثر الأسباب شيوعًا للحقن الذاتي هى تكبير الصدر وتجميل وتكبير الارداف وتجميل منطقة تحت العين وتجميل ونفخ الوجه خاصة الخدين وخاصة أن نتائجها إيجابية للغاية.
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