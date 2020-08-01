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حوادث

إحباط محاولة بيع 11 ألف عبوة مطهر طبى فى السوق السوداء بالإسكندرية

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:54 ص
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث (بمحافظة الأسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (11520) عبوة " جل مطهر" قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها، (47808) عبوة " مشروبات سريعة التحضير – مياة معدنية" بدون مستندات ( مجهولة المصدر) ، (555) كيلو جرام "مسلى" بدون مستندات "مجهولة المصدر ") تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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