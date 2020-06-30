تموين القاهرة تشن حملة موسعة على الأسواق لمكافحة جرائم الغش التجاري

شن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملة موسعة على الأسواق لمكافحة جرائم الغش التجارى، حيث تمكنت القوات باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط (صاحب محل مستحضرات تجميل) بدائرة قسم شرطة الساحل، لإدارته المحل "بدون ترخيص".





وتبين حيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية "مجهولة المصدر" وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ، وذلك بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المحل على (500 قفاز طبى- 300 كمامة طبية- 240 عبوة "شامبو") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





وكذا ضبط (صاحب مخزن مستلزمات طبية) بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعُثر بداخل المخزن على (5800 قطعة مستلزمات طبية "قسطرة، سرنجة، ماسك طبى" -50 عبوة محلول مطهر) جميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وضبط (مسئول عن مخزن آلات ومستلزمات أمن صناعى) بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الآلات ومستلزمات الأمن الصناعى "مجهولة المصدر" وغير مدون عليها بيانات تفيد بلد المنشأ، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعثر بداخل المخزن على (1450 قطعة "ترس صاروخ، لمبة لحام، كشاف رأس خوذ، "فيست" أمن صناعى، قفاز لحام، منظم غاز") جميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وضبط (مسئول عن مخزن شركة استيراد وتصدير) بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعُثر بداخل المخزن على (900,000 متر أقمشة "مختلفة الأنواع") جميعها مهربة جمركيًا و"مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما تم ضبط (مسئول عن مخزن مستلزمات حاسب آلى) بدائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته المخزن "بدون ترخيص".





وتبين حيازته كميات كبيرة من مستلزمات الحاسب الآلى "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (1470 قطعة مستلزمات كمبيوتر) وجميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





جاء ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التى تتعلق بالسلع الغذائية ومكافحة جرائم الغش التجارى وحيازة السلع والمواد مجهولة المصدر، ومكافحة جرائم حجب السلع بقصد رفع أسعارها.