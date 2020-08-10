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مرأة

أسرع حل.. فوائد الليمون في علاج حب الشباب

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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رشا عوني

يعاني أصحاب البشرة الدهنية من مشكلة ظهور حب الشباب من المراهقة وحتى سنوات طويلة قد تمتد لأواخر العشرينات، وقد ترتبط حبوب الشباب بمشاكل أخرى غير نوع البشرة، مثل دهون الجسم ومشاكل الهرمونات


من أفضل المواد الطبيعية التي ينصح دوما باستخدامها في علاج حب الشباب هو الليمون، فمعروف انه صديق البشرة ويساعد بشكل كبير في تقليل ظهور الحبوب وكذلك إخفاء آثارها.

 

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بحسب موقع brightside إليكي فوائد الليمون في علاج حب الشباب:


1- يشد الجلد المترهل ويحارب الشوائب

2-يحتوي قشر الليمون على مركبات الفلافونويد التي لها تأثيرات وقائية على بشرتك

3- الليمون يعمل على قتل البيكتريا التي تسبب حب الشباب

5- الليمون يعمل كمطهر طبيعي للبشرة مما يساعد على تقليل ظهور الحبوب

6- الليمون يساعد في التخلص من الرؤس السوداء نظرا لاحتوائه على حمض الستريك

7- الليمون يعمل كمضاد طبيعي للأكسدة


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طريقة استخدام الليمون في علاج حب الشباب: 

هناك العديد من الطرق البسيطة التي عليكِ اتباعها في علاج حب الشباب باستخدام الليمون، وهي:


1- يمكن أن يساعدك بدء يومك بشرب كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون في الحصول على بشرة صحية ومشرقة. 

2- قومي بفرك بشرتك بشكل يومي بنصف ليمونة ، واتركيه حتى يجف على البشرة ، ويفضل القيام بذلك قبل النوم. 

3- استخدمي الليمون في الوصفات الطبيعية في علاج حب الشباب مثل خلط الليمون مع العسل الأبيض أو الزبادي ووضعه على البشرة.

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