سريع المفعول.. علاج حب الشباب بالثوم

علاج حب الشباب من أكثر الأمور التي تشغل بال الفتيات، خاصة أن حب الشباب مشكلة قد تستمر لسنوات طويلة، وتسبب مشاكل في الوجه، منها المسام الواسع و أثار الحبوب مما يفسد شكل البشرة .





وتتعدد الوصفات الطبيعية الخاصة بعلاج حب الشباب ، وهي طرق طبيعية منزلية آمنة على الوجه ، ويمكنك تجربة هذه الوصفات، إلى جانب استخدام العلاج الخاص بحب الشباب ، تحت إشراف طبيب الجلدية .





ونصح موقع Glowpink المعني بجمال المرأة، بوصفة طبيعية سريعة المفعول وهي علاج حب الشباب بالثوم ..





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الطريقة :





اهرسي 3 فصوص ثوم ليصبح ناعمًا تمامًا

أضيفي 2 ملعقة من الخل الأبيض على الثوم وقلبيهم جيدا

باستخدام قطنة ضعي هذا الخليط على مكان الحبوب بشكل مستمر على مدار اليوم ولمدة اسبوع





وأوضح الموقع، أن الثوم والخل يعملان على قتل البكتيريا في الوجه المسببة لظهور حب الشباب ، كما يعمل على تجفيف الحبوب وسرعة إختفائها .