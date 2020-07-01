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مرأة

في 30 يومًا.. أقوى 3 وصفات لـ علاج حب الشباب

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:47 ص
حب الشباب
حب الشباب
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رشا عوني
وصفات علاج حب الشباب من أكثر الأمور التي تشغل بال الفتيات أصحاب البشرة الدهنية ، فهي تحتاج إلى روتين يومي للعناية بالبشرة واستخدام بعض المواد الطبيعية التي لها تأثير قوي وفعال على حب الشباب وآثاره . 

وقدم موقع glowpink  وصفات طبيعية قوية لـ علاج حب الشباب خلال شهر واحد بمكونات بسيطة من مطبخك وهي : 

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1 - علاج حب الشباب بالاسبرين : 

المكونات :

3 حبات أسبرين 
عصير ليمونة

الطريقة:

قومي بسحق حبات الأسبرين حتى تصبح بودرة ناعمة ثم أضيفي عليها قطرات عصير الليمون حتى تتجانس معا، ثم يتم وضع هذا الخليط على البشرة وأماكن الحبوب بشكل يومي.

 اتركي الخليط على بشرتك حتى يجف تماما ثم اشطفيه بالماء وكرري التجربة يوميا. 


2- علاج حب الشباب بالموز 

المكونات :

ثمرة موز 
ملعقة كركم 
عسل ابيض خام 

الطريقة :

قومي بهرس ثمرة موز
ضيفي لها ملعقة كركم مطحون
ضيفي ملعقة عسل أبيض 
اخلطي المكونات معًا وضعي الخليط على بشرة نظيفة واتركيه 20 دقيقة
اشطفي وجهم بالماء الفاتر ويفضل تكرار الوصفة مرتين اسبوعيا . 

3- علاج حب الشباب بالقرفة 

المكونات:

ملعقة قرفة 
عصير ليمونة واحدة 

الطريقة :

اخلطي ملعقة صغيرة من القرفة مع ملعقة من عصير الليمون، وضعي الخليط على بشرتك والحبوب واتركيه لمدة 15 دقيقة. 
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