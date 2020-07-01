في 30 يومًا.. أقوى 3 وصفات لـ علاج حب الشباب

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1 - علاج حب الشباب بالاسبرين :

المكونات :





3 حبات أسبرين

عصير ليمونة





الطريقة:





قومي بسحق حبات الأسبرين حتى تصبح بودرة ناعمة ثم أضيفي عليها قطرات عصير الليمون حتى تتجانس معا، ثم يتم وضع هذا الخليط على البشرة وأماكن الحبوب بشكل يومي.





اتركي الخليط على بشرتك حتى يجف تماما ثم اشطفيه بالماء وكرري التجربة يوميا.



