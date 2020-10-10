AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

جمعية المسرحيين في الإمارات تطلق مجموعة مبادرات مسرحية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:01 م
جمعية المسرحيين
جمعية المسرحيين
Advertisements
ا ش ا
أطلقت جمعية المسرحيين في الإمارات العديد من المبادرات المسرحية المهمة، أهمها جائزتا التأليف المسرحي للكبار والأطفال، وجائزة البحوث المسرحية، والإعلان عن الموعد الجديد لملتقى المسرح المحلي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر الجمعية بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح السيد إسماعيل عبد الله، ورئيس اللجنة الثقافية في جمعية المسرحيين مرعي الحليان.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، ضرورة إعادة تفعيل الحراك المسرحي المحلي، بعد التوقف الذي أصابه جرّاء جائحة كورونا، التي لا تزال آثارها واضحة على الثقافة والمسرح والفنون.

وقال "نسعى بكل الطرق المتاحة إلى إعادة ضخ النبض في الجسد المسرحي المحلي، والرجوع تدريجيا إلى فنون الخشبة بعد نصف عام من القطيعة عانى فيها مسرحنا ما عانى نتيجة انتشار الوباء، إذ أطلقنا في جمعية المسرحيين قبل شهر من الآن برنامج سين، الذي يختص بشؤون السينما، وندوة ملامح، التي تهتم بتسليط الضوء على فناني الإمارات، واليوم نعيد إطلاق مسابقات التأليف المسرحي للكبار وللأطفال ومسابقة البحوث وكذلك ملتقى المسرح المحلي، حيث ارتأت جمعية المسرحيين أهمية تواجد مثل هذه المبادرات الآن، للتخفيف من وطأة الجائحة، والحفاظ على مكتسبات المشهد المسرحي المحلي من خلال تمسك أبنائه بتميزه والبقاء على قيد التطوير".

وأوضح رئيس اللجنة الثقافية الفنان مرعي الحليان أهمية إطلاق مثل هذه المسابقات بقوله "المسابقات تشجع الأفراد على الكتابة للمسرح، ورفد الساحة المسرحية بمخزون جيد من النصوص المسرحية الجيدة والجديدة، وسوف تتقصى فنيات هذه النصوص لجنة تحكيم خاصة يتم اختيارها سنويا من أجل هذا الغرض، وسوف تمنح الجوائز للفائزين الثلاثة الأوائل من كل حقل، حيث ستكون جوائز مادية ودروع مشاركة في حفل خاص يقام من أجل هذه المناسبة" .

أما بخصوص ملتقى المسرح المحلي، فسيقام في نهاية شهر أكتوبر من كل عام، والذي يهدف إلى إثراء الساحة المسرحية بخطاب فكري يواكب المنتج الإبداعي المسرحي، ويرصد جماليات الإبداع المسرحي الإماراتي وإلقاء الضوء على مكامن التماعاته، وسيقام الملتقى هذا العام تحت عنوان “المسرح والمجتمع.. التأثير والتأثر” ويتضمن 3 محاور: المسرح الجماهيري ماله وما عليه، مسرح النخبة.. الانتشار والانكفاء، ومسرح الطفل المحتوى والفرجة وتأثيرها في ثقافة الطفل، وستقدم هذه المحاور الثلاثة من خلال أوراق بحث تتم مناقشتها خلال جلسة الملتقى.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإثراء فنون المسرح.. وزيرة الثقافة تطلق ملتقى المبادرة المسرحية المؤلف مصري

وزيرة الثقافة تكرم 9 أيقونات فنية في يوم المسرح المصري

المسرح الوطني السعودى يعلن أسماء الفائزين بمسابقة "التأليف المسرحي"

إنجازات الثقافة في عهد السيسي.. الإبداع يجوب محافظات مصر.. معارض كتب في كل قرية.. مواقع ثقافية ومتاحف في كل الأقاليم

ترشيحاتنا

دعاء للميت بعد الدفن.. 5 كلمات أوصي رسول الله بترديدها عند قبره

تجمع بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها

حقيقة وصول ثواب قراءة سورة يس والفاتحة للمتوفى

ظهر بدون باروكة.. سمير صبري يصدم نشطاء السوشيال ميديا

بسبب شبشب.. الأشقاء الثلاثة خدروا جارهم وقتلوه ورموه بطريق السويس الصحراوي

تعرف على فوكسهول كروسلاند 2021 بديلة أوبل العالمية.. صور

AdvertisementS

زفاف إلى الجنة.. القصة الكاملة لوفاة عروسين بعد 24 ساعة من الفرح.. شقيقة العريس: وجدناهما جثة هامدة في الحمام

مفاجأة في تحقيقات عنتيل الجيزة: استعادة 2500 فيديو إباحي محذوف بها 250 سيدة مارسن الجنس معه

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

تحرك أمريكي مفاجئ بشأن إثيوبيا ومفاوضات سد النهضة

نزّل الشورت وشدني من شعري.. الطفلة ضحية مدرب الاسكواش المتحرش: خلاني أوطي أجيب الكورة.. الحلقة الاولى

‏مرتضى منصور يطعن على قرار إيقافه أمام القضاء الإداري

بقيمة 25 مليون دينار كويتي.. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع طريق عرضى 4

من فاتته صلاة الفجر متى يصليها ؟.. النبي أوصى بصلاتها في هذا الوقت

شطة يكشف حقيقة تأجيل مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء بسبب كورونا

حبس سيدة لترويجها ممارسة الدعارة عبر فيس بوك بالجيزة

شوبير: الاتحاد السكندري حصل على توقيع ثنائي الأهلي

مشادة وسباب.. فيديو.. خناقة أحمد فهمي وشيكابالا بسبب جمهور الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوكسهول كروسلاند 2021 بديلة أوبل العالمية.. صور

طريقة عمل كب كيك الفانيليا.. خطوة بخطوة

بفستان أصفر.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها