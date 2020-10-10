مصرع مسنة صعقا بالكهرباء عقب ملامسة يدها سلك الغسالة العاري بسوهاج

لقيت مُسنة مصرعها إثر صعقة كهربائية أثناء القيام بالأعمال المنزلية اليومية، بناحية المجابرة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يُفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول "زبيده. ا. م"، 54 عامًا، ربة منزل، وتُقيم بناحية المجابرة دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.





"بيطريين سوهاج": أحقية الطبيب البيطري في الإشراف على الأغذية ذو الأصل الحيواني لا جدال فيه





وبالانتقال والفحص وبسؤال نجلها المدعو "طـه. ا. ج. ا"، 24 عامًا، عامل، ويُقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام والدته المذكورة ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية، ما أدى إلى صعقها كهربائيًا، ووفاتها في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.