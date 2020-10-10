بعد تألق ابنة أحمد زاهر فيها.. طرق ارتداء الجيب البليسيه

ظهرت ابنة الفنان أحمد زاهر مرتدية الجيب البليسيه، والتي أعطتها إطلال جذابة وأنيقة للغاية، ويعتبر اختيار الجيب البليسيه من أكثر الاختيارات الجريئة في ملابس الفتيات، حيث لا تجرؤ جميع الفتيات على ارتدائها، لأنه إن لم يتم تنسيقها مع الملابس سوف تبرز عيوب الجسم.
وقالت الفاشون بلوجر مريم سيف، إن موضة الجيب البليسيه مستمرة في خريف 2020، حيث إن أغلب الفتيات تفضلها لما تتمتع به من أناقة وجاذبية، كما أنها مريحة في ارتدائها ولذلك تفضلها البنات.
وأضافت مريم سيف، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن التنورات أو الجيب البليسيه إحدى القطع المميزة التي يمكن ارتداؤها بأكثر من طريقة، وذلك لأنها مناسبة الكاجوال والكلاسيك على حد سواء.
وأكدت "سيف" أن الجيب البليسيه يمكن ارتداؤها مع چاكيت چينز قصير أو بلوزة سادة أو تيشيرت قطن مع كوتش، وهذا مناسب جدا للبنات في الجامعة أو العمل أو الخروج أثناء فترة النهار.
وأشارت إلى أنه يمكن ارتداء الجيب البليسيه مع بليزر وتيشيرت وكوتش أيضا للظهور بإطلالة كاجوال، لكي تتناسب مع العمل، بالإضافة إلى أن أغلب الفتيات ترغب في ارتداء ملابس فورمال كالبدلة أو غيرها وتريد الظهور بإطلالة مميزة.
وأوضحت الفاشون بلوجر، أنه يمكن ارتداء الجيب البليسيه مع بلوزة من الحرير أو الستان وحضور المناسبات المختلفة؛ حيث يمكن ارتداؤه مع بلوزة كلاسيك وحذاء بكعب عالي للخروج بعد الظهر أو فترة المساء.