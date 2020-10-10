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حكايات الأجداد والأحفاد عن الحرب.. فؤاد فيود: موتنا موشى دايان والإسرائيلين بحسرتهم بعد انتصار 73

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:21 ص
الاحفاد والاجداد
الاحفاد والاجداد
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فرح علاء الخولي
قال اللواء فؤاد فيود، أحد ابطال حرب اكتوبر، إنه عاصر الحرب مع بداية حرب الاستنزاف، وان بالنسبة له حرب الاستنزاف لم تكن هزيمة وإنما نكسة، معقبا: "احنا موتنا موشى دايان والاسرائيلين بحسرتهم بعد انتصار حرب 73"، منوها ان الجيش المصري لم يحقق للاسرائيليين ما أرادوه من توقيع الاستسلام أثناء حرب الاستنزاف.

وناشد اللواء فؤاد فيود، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، وزارة التربية والتعليم الي ان تقوم بعمل رحلات مدرسية للطلاب المدرسين الى قرية ابو عطوة لرؤية آثار ودبابات من حرب أكتوبر، حيث يوجد هناك 3 دبابات كاملين من 73.

وأضاف اللواء يحيى اللقانى، ان ابرز مشهد في ذاكرته من حرب أكتوبر 73، هو مشهد العبور، لافتا الي ان مشاعر الخوف كانت اكثر المشاعر المسيطرة عليه، وانه كتب قصته في الحرب باسم "عبرت خائفا"، معقبا: "الخوف ده شعور طبيعي وحالة انسانية، وتحولت تلك الحالة من الخوف الى شجاعة بعد العبور في الضفة الثانية من سيناء.

وأوضحت كنزي اللقاني، حفيدة اللواء يحيى اللقانى احد ابطال حرب اكتوبر، أنها تحب سماع ذكريات عن الحرب وماذا فعل الجنود المصريين بالتفاصيل، وانها تحب مرافقة جدها في كل المحافل التي تتحدث عن الحرب وانتصارات الجيش المصري.


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