فى اليوم العالمي للصحة النفسية.. بدران: بوابة العبور من آثار كورونا

يحتفل العالم فى يوم 10 أكتوبر من كل يوم عام باليوم العالمي للصحة النفسية التى ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة الجسدية وبالتالى القدرة على الانتاج والعطاء.





وفى هذا الاطار قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الهدف من حملة اليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام هو زيادة الاستثمار في الصحة النفسية، ونحن فى امس الحاجة للاهتمام بها بعد التعرض لجائحة كورونا وتأثيراتها علينا حيث في وقت تغيرت فيه حياتنا اليومية تغيرًا كبيرًا نتيجة لجائحة كوفيد-19.





وأضاف "بدران" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن التوتر أصبح وباء العصر الحديث لأنه من اكثر الأشياء التى تفقد الإنسان مناعته وتجعله عرضة للإصابة بحوالى 40 مرضا.





مشيرا إلى أن هذا يتسبب فى فقدان 300 بليون دولار سنويا فى العالم لعلاج الأمراض المترتبة على التوتر والخسائر الناجمة عن توقف الإنتاج للتغيب عن العمل.





مؤكدا أن المناعة النفسية تمكنك من عبور الأزمات ، والنهوض من العثرات ، وترميم الذات بعد الصدمات، لكن مع الأسف الصحة النفسية من أكثر مجالات الصحة العامة إهمالا حيث يعاني ما يقرب من مليار شخص من اضطراب عقلى،و يعاني 20 في المائة من الشباب من حالة صحية عقلية ، ويعاني واحد من كل 10 شباب من فترة من الاكتئاب الشديد.





يموت ثلاثة ملايين شخص كل عام من الاستخدام الضار للكحول، ويموت شخص واحد كل 40 ثانية بالانتحار، والآن تأثر مليارات الأشخاص حول العالم بجائحة الكورونا كوفيد-19 ، والتي كان لها تأثيرات ضارة عديدةعلى صحة الناس النفسية والعقلية.



