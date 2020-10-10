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أخبار العالم

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:36 م
حرائق تلتهم الغابات
حرائق تلتهم الغابات في هاتاي - تركيا
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قسم الخارجي
تستمر حرائق الغابات في مدينة هاتاي بتركيا، حيث التهمت الحرائق الضخمة 300 هكتار من الغابات، فضلا عن تدمير عشرات المساكن والمؤسسات.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تم تدمير نحو 7 شقق و8 مصانع و11 منزلا خلال الحرائق المستمرة في هاتاي.

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ولا تزال السلطات المعنية تعمل على إخماد الحرائق المندلعة منذ يوم أمس، والتي وصل تأثيرها إلى المجمعات السكنية بسبب الرياح القوية.

في المقابل، تحدثت وسائل إعلام محلية عن اندلاع الحرائق في هاتاي بفعل فاعل، وسط اتهامات لحزب العمال الكردستاني.

وأظهرت مقاطع فيديو منشورة بمواقع التواصل الاجتماعي، استمرار حرائق الغابات الضخمة في هاتاي لأكثر من 30 ساعة.

وتواصل فرق الإطفاء عملية إخماد الحريق الذي تسبب في أضرار بالغة بالأحياء السكنية في المدينة التركية.

وبحسب الإحصاءات المحلية، أصيب نحو 70 شخصا خلال الحرائق، فيما تستمر عملية إحصاء الأضرار الناجمة عن الحريق الضخم.

تزامن ذلك مع حرائق مندلعة في أرياف المحافظات السورية واللبنانية منذ مساء الخميس، حيث اندلعت النيران في أرياف اللاذقية وطرطوس وحمص، بشكل مفاجئ، وامتدت إلى مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية، مخلفة أضرارا مادية كبيرة.
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