AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اضطراب الملاحة البحرية.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:52 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الأحد/ طقس مائل للحرارة نهارا، مع وجود شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه 
.البحرى، لطيف ليلا

ويكون الطقس نهارا حارا على جنوب سيناء ونشاط للرياح على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، حار على شمال الصعيد والرياح نشطة على بعض المناطق، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح المعتدلة تنشط أحيانا، ويكون معتدل ليلا على 
جنوب الصعيد وجنوب سيناء

وتظهر شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء
، مع توقع سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.
ويتاثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوى بينما يتاثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وفي البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 30 22
الإسكندرية 28 21
وادى النطرون 30 22
طنطا 30 22
شبين الكوم 31 22
دمنهور 31 22
بلطيم 30 24
مطروح 27 21
السلوم 28 20
سيوة 30 19
بورسعيد 29 24
دمياط 28 24
الزقازيق 30 23
المنصورة 29 22
الاسماعيلية 32 21
السويس 31 22
العريش 28 23
رفح 29 22
رأس سدر 32 23
نخل 30 17
نويبع 34 26
طابا 30 22
كاترين 33 16
الطور 36 23
شرم الشيخ 35 28
الغردقة 35 25
مرسى علم 35 25
الفيوم 33 22
بنى سويف 33 22
المنيا 34 23
أسيوط 35 22
سوهاج 38 22
قنا 39 23
الأقصر 40 25
أسوان 41 25
ادفو 43 24
أبوسمبل 42 27
الوادى الجديد 41 26
شلاتين 36 28
ابو رماد 35 27
حلايب 33 29
رأس حدربة 35 26


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والعظمى 34.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري

الأرصاد: منخفض جوي جديد تشهده البلاد غدا.. ورياح مثيرة للأتربة تضرب الصعيد

خبراء الأرصاد: طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى

شبورة ورطوبة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة .. والعظمى بالقاهرة 35

رطوبة وحرارة والقاهرة 34.. توقعات الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والقاهرة تسجل 34 درجة

ترشيحاتنا

شاهد.. صبري نخنوخ يستعرض أرقام اللوحات المميزة لسياراته المدرعة

عزة مصطفي تعنف الشيخ محمود الشحات أنور بسبب نمبر وان

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يطعن على قرار إيقافه.. رئيس صن داونز يخطط لشراء ناد مصري.. والاتحاد يحصل على توقيع ثنائي الأهلي

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

بـ شعر كيرلي وبدون مكياج.. هبة مجدي تخطف الأنظار برفقة زوجها

دولة عربية تتعرض لزلزال والأرصاد تحذرها من أمطار تصل ارتفاعها لــ 30 ملم

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

قدامي تحترم نفسك.. أحمد فهمى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد حدوث مشاجرة بينهما.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود لافت.. ملك قورة تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة