أخصائي صحة نفسية: ابتعدوا عن معلومات السوشيال ميديا الخاصة بفيروس كورونا

قال الدكتور هشام ماجد، اخصائي الصحة النفسية، انه لضبط الصحة النفسية وخاصة في زمن كورونا، يجب الابتعاد عن السوسيال ميديا في الأخبار الخاصه بالوباء والتطعيم.









واكد ماجد في تصريحات لصدي البلد، انه يجب الاعتماد فقط علي مواقع الدوله الرسمية وموقع منظمة الصحة العالمية WHO كمصدر للمعلومات.









وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن 10 قواعد ذهبية لليوم العالمي للصحه النفسية، لحياة سعيده وخاصة في زمن فيروس كورونا.





وأوضحت المنظمة 10 قواعد كالتالي:-





1. لا تثق بأحد ولكن أحترم الجميع.





2. ما يحدث في العمل ، يبقي في العمل لا تتخذ أبدا مشاكل المكتب إلى المنزل والعكس بالعكس.





3. أدخل المكتب في الوقت المحدد ، وغادر في الوقت المحدد جلسه المكتب الطويله الخاص بك لا يساعد على تحسين صحتك.





4. لا تجعل العلاقات العاطفيه في مكان العمل ستكون دائما بنتائج عكسية.





5. لا تتوقع شيئا إذا كان شخص ما يساعد ، شي جيد لك إن لم يكن ، سوف تتعلم أن تعرف الأشياء كلها بنفسك.





6. لا للتسرع في المواقف ولا المناصب والترقيات إذا حصلت على ترقية ، مبروك إن لم يكن ، لا يهم سوف تعمل وتجتهد دائما لنفسك وتنميه قدراتك .





7. أحذر الجري وراء الأشياء المكتبية والورقيات لديك أشياء أفضل لتفعلها في الحياة.





8. تجنب أخذ كل شيء على نفسك المهم راتبك للحصول على متطلباتك .





9. لا يهم كيف يعاملك الناس كن متواضع وافتخر بنفسك وقدراتك.



