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أخبار العالم

وزير الصحة الكويتي: لا قرار بعودة حظر التجول الجزئي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:04 ص
وزير الصحة الكويتي
وزير الصحة الكويتي
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أ ش أ
نفى وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، السبت، الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول اتخاذ قرار بعودة تطبيق الحظر الجزئي في الكويت.

وأشار الدكتور باسل الصباح، في تصريح صحفي مساء اليوم، إلى أن ما تردد عن عقده اجتماعا اليوم لبحث تطبيق قرار حظر التجول الجزئي، لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وأضاف وزير الصحة الكويتي قائلًا:" الاجتماع المزعوم لم ينعقد اليوم، وموعده في الأصل غدًا، فكيف بنى المتداولون على اجتماع لم ينعقد، قرار لم يصدر".

وكانت إحدى الصحف الكويتية قد نشرت خبرا اليوم، حول قيام وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، بعقد اجتماع مع قيادات الوزارة، في أعقاب ارتفاع عدد حالات الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وكذلك عدد من يتلقون العلاج بغرفة العناية المركزة، واعتزامه اصدار توصيات لمجلس الوزراء الكويتي في هذا الشأن، من بينها العودة لتطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد.

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