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رياضة

لا أريد أن أكون عبئا.. لوكا مودريتش يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد لوكا مودريتش الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد، اليوم السبت، أنه سيرحل قريبًا عن ملعب سانتياجو برنابيو، كما أوضح أسباب مغادرته المحتملة.

وقدم النجم الكرواتي لوكا مودريتش، مستويات مذهلة خلال مسيرته الطويلة مع ريال مدريد، حيث حظي بثقة الجماهير وإعجاب كل المدربين، آخرهم المدير الفني زين الدين زيدان الذي يعتمد عليه بصفة أساسية، رغم أنه تقدم في العمر، وبات يبلغ 35 عامًا.

مودريتش الذي حصد جائزة أفضل لاعب في العالم، عام 2018، قال: "بالنسبة لي كلاعب في هذا السن، من المهم أن أبدأ موسمي بصورة جيدة، وإلا سأفتقد الإيقاع".

وتابع: "أود البقاء في ريال مدريد".

واستدرك: "لكنني أدرك أنني أصبحت كبيرًأ في السن، نعم لدي علاقة جيدة جدًا مع النادي،، لكني لا أرغب في أن أكون عبئًا على أي شخص".

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