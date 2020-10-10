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أخبار العالم

آلاف القنابل الموقوتة.. محافظ بيروت يصدر تحذيرا شديد اللهجة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:05 م
محافظ بيروت
محافظ بيروت
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محمود نوفل
تفقد محافظ بيروت القاضي مروان عبود البقعة المتضررة جراء حادث انفجار خزان للوقود، في منطقة الطريق الجديدة شارع ابو شاكر، حيث دعا المؤسسات كافة الى اتخاذ أقصى الاجراءات الوقائية وتأمين وسائل الحماية، كوضع مطافئ للحريق في تلك الموسسات.

وأفاد عبود، في تصريحات صحفية له بأن هناك آلاف المستودعات التي تشكل قنابل موقوتة داخل الاحياء السكنية في العاصمة اللبنانية بيروت، والتي يجب العمل على إيقافها بالسرعة المطلوبة، حفاظا على سلامة المواطنين والسلامة العامة.

كما ناشد المواطنين وأصحاب المؤسسات بضرورة عدم التهافت على تخزين المحروقات بطرق غير آمنة، لا سيما المواد السريعة الاشتعال كمادة البنزين، حفاظا على حياتهم، لأن الإهمال يؤدي إلى هكذا نتائج، لا تحمد عقباها.

وحث عبود أهالي بيروت الى ضرورة الاتصال على الرقم 175 للتبليغ عن مثل هذه الحالات، لأنه من غير الممكن الاستمرار بالامور كما هي عليه الآن، لأن الأساس هو حماية المواطن، مؤكدا الوقوف الى جانب أهالي بيروت، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للشهداء.

ومن طريق الجديدة، انتقل عبود الى منطقة الاشرفية، حيث تفقد الأضرار داخل وخارج أحد المطاعم المقفلة، جراء انفجار قارورة غاز أدت الى سقوط قتيل.

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