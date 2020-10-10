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توك شو

بعد فضائحهم الجنسية ... أحمد موسى: قيادات الإرهابية يرغبون العودة لمصر

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:19 م
محمد ناصر
محمد ناصر
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حالة من الرعب انتابت الارهابيين الهاربين في تركيا أمثال محمد ناصر وحمزة زوبع ومعتز مطر؛ مرددا: « نفسهم يعرفوا مين سرب لينا المكالمات». 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: «كل الشلة الخيانة في تركيا يتجسسوا على بعض وبيسجلوا لبعض ويبيعوا بعض .. كلهم ماسكين على بعض فضائح وبيسربوا في الوقت المناسب».

وأطلق موسى  على الارهابي محمد ناصر، محمد كناريا نتيجة لتسجيل جنسي فاضح مع إحدي الفتيات؛ كما أطلق على حمزة زوبع جزرة نتيجة ايضا تسريب مخل.


واستطرد موسى: « كل الارهابيين في تركيا وبريطانيا بيخونوا بعض .. محمد على وسامى كمال الدين»؛ منوها ان عددا من الارهابيين ابدوا رغبتهم في العودة الي مصر مرة أخرى .

وأكد موسى، كل من يخون مصر لا يمكن ان يحافظ عليها مرة اخرى، ولذلك عودتهم مرفوضة. 
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