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معرض تراثنا.. مجموعة فتيات يفاجئن الرئيس: عايزين نسلم على حضرتك

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:38 م
الرئيس السيسى بمعرض
الرئيس السيسى بمعرض تراثنا
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أسامة علي
افتتح  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

واللافت للنظر خلال تجول الرئيس داخل المعرض أقبلت مجموعة من الفتيات المشاركات لإلقاء التحية والسلام على الرئيس السيسي".

وانتظمت الفتيات رافعين علامات النصر خلال سلامهم على الرئيس السيسي و تغمرهم الفرحة، ويظهر خلال الفيديو صوت بعض الفتيات "عايزين نسلم على حضرتك".

يقام المعرض في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، و التوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية، من خلال المعرض؛ لتشجيع انتشارها، وزيادة إنتاجها المميز.

ويشارك اكثر من ٦٠٠ صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.
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