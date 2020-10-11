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تعليم

تعرف على البرامج الجديدة في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:10 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة ،عن فتح باب التقديم للبرامج الخاصة للعام الجامعي 2020 /2021، وذلك لطلاب القسم العلمى بشعبتيه (علمى رياضة بحد أدنى ٣٦٥ درجة - علمى علوم بحد أدنى ٣٩٣.٥ درجة) وذلك على البرامج التالية:

‎- هندسة البرمجيات       (Software engineering )
‎-الشبكات والأمن السيبراني        (Networks and Cyber Security ) 
‎-علوم البيانات في نظم المعلومات          (science in Information Systems) 
‎-الحوسبة والمعلوماتية الحيوية   (Computing and Bioinformatics  )

وكانت الدكتورة إيمان ثروت عميدة الكلية، قد صرحت بأن الكلية تتعامل فى العام الدراسى الجديد بنظام التعليم الهجين، كما يتم تدريب هيئة التدريس كيفية التعامل بهذا النظام مع الطلبة. 

وأشارت إيمان ثروت، إلى أن الكلية بالفعل قامت بالتعامل بنظام التعليم عن بعد خلال الفترة الماضية في ظل أزمة كورونا، وأن أعضاء هيئة التدريس لديهم خبرة بالتعامل مع هذا النظام.
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