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رياضة

دوري أمم أوروبا.. إسبانيا تحافظ على الصدارة بهدف في شباك سويسرا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق منتخب إسبانيا فوزًا صعبًا على نظيره السويسري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين على أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة الإسبانية مدريد في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بالتصنيف الأول من بطولة دوري أمم أوروبا.

جاء الهدف بعد ما مرر الحارس السويسري يان سومر الذي مرر الكرة بشكل غير صحيح تجاه لاعب إسبانيا ميكيل ميرينو الذي مهدها بدوره لميكيل أويارزيبال فسددها الأخير في شباك سوبر معلنًا تقدم لاروخا بالهدف الأول في الدقيقة 14.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل محتلًا صدارة المجموعة، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد سويسرا عند نقطة وحيدة من تعادل وهزيمتين، ليتذيل جدول الترتيب.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني " لا ليجا" اليوم السبت، عن فوز أنسو فاتي مهاجم نادي برشلونة بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر.

رابطة الليجا أعلنت فوز فاتي بجائزة ستاندر بانك كأفضل لاعب في شهر سبتمبر بعد تقديمه مستويات رائعة مع البارسا في الدوري الإسباني الشهر الماضي.

وسجل فاتي هدفين في مباراة برشلونة أمام فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

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