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رياضة

اتحاد الكرة: إعلان اللائحة الجديدة خلال أيام وانطلاق الموسم الجديد نهاية نوفمبر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
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حسام الحارتي
أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، أنه سيتم الإعلان عن اللائحة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف وليد العطار في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه سيتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدي عقب تطبيق اللائحة بشكل نهائي .

وأشار وليد العطار إلي مخاطبة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي  من أجل تطبيق رابطة الأندية المحترفة .

وأوضح وليد العطار أنه سيتم الإعلان عن موعد آخر مباراة بالدوري المصري لهذا الموسم خلال الأيام المقبلة ، مضيفا أنه سيتم انطلاق الموسم الجديد نهاية نوفمبر المقبل .

وأردف: "سيتم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية للتصويت على اللائحة الجديدة والدعوة لجمعية عمومية عادية قبل 30 أكتوبر صعب للغاية ".

واستطرد: "سيتم استثناء الأهلي والزمالك من القيد في القائمة الأولي حال وصولهما لنهائي دوري أبطال إفريقيا ".

ويدرس اتحاد الكرة إلغاء الـ 5 تغييرات فى الموسم الكروى الجديد بالدورى الممتاز والعودة إلى النظام الذى كان معمولا به فى السابق بإجراء كل فريق 3 تغييرات فقط.

واستند مسؤلو الجبلاية إلى أن الموسم الجاري إستثنائى وشهد توقف إجباري لمنافسات بطولة الدورى الممتاز بسبب إنتشار فيروس كورونا فى ربوع العالم لذا تم صدور قرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بإستحداث نظام الـ 5 تغييرات فى المباراة.

  وشهدت التعديلات على لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة والتى أرسلها مؤخرا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إلغاء شرط السبعين عاما من شروط انتخابات مجلس إدارة الجبلايةالقادمة.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أمس، الجمعة، اللائحة الجديدة بعد اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم لها.

ومن المنتظر أن يعرض الاتحاد اللائحة على الأندية خلال أيام لتحديد ملاحظاتها قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيها، وذلك في إطار خارطة الطريق للانتهاء من الأعمال المكلفة بها اللجنة الخماسية من قبل الفيفا.

وتضمنت تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية الواردة من الفيفا والمنتظر طرحها أمام الجمعية العمومية غير العادية المقبلة إلغاء شرط السبعين عاما كحد أقصى لأى مرشح يتقدم للمنافسة فى انتخابات اتحاد الكرة.
 
وينشر "صدى البلد" أبرز ٧ بنود من لائحة النظام الأساسي التى أرسلها الفيفا إلى خماسية الجبلاية:

١- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.

2- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.

٣- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات بمنصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.

٤- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.

 ٥- بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها في اللائحة والتي لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها.

 ٦- إلغاء مجالس إدارة المناطق والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذى لكل منطقة.

٧ - منع العنصرية في الملاعب وتفعيل العلاقات الدولية بين الاتحادات.

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