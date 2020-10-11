اتحاد الكرة: إعلان اللائحة الجديدة خلال أيام وانطلاق الموسم الجديد نهاية نوفمبر

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، أنه سيتم الإعلان عن اللائحة الجديدة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف وليد العطار في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه سيتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدي عقب تطبيق اللائحة بشكل نهائي .
وأشار وليد العطار إلي مخاطبة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي من أجل تطبيق رابطة الأندية المحترفة .
وأوضح وليد العطار أنه سيتم الإعلان عن موعد آخر مباراة بالدوري المصري لهذا الموسم خلال الأيام المقبلة ، مضيفا أنه سيتم انطلاق الموسم الجديد نهاية نوفمبر المقبل .
وأردف: "سيتم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية للتصويت على اللائحة الجديدة والدعوة لجمعية عمومية عادية قبل 30 أكتوبر صعب للغاية ".
واستطرد: "سيتم استثناء الأهلي والزمالك من القيد في القائمة الأولي حال وصولهما لنهائي دوري أبطال إفريقيا ".
ويدرس اتحاد الكرة إلغاء الـ 5 تغييرات فى الموسم الكروى الجديد بالدورى الممتاز والعودة إلى النظام الذى كان معمولا به فى السابق بإجراء كل فريق 3 تغييرات فقط.