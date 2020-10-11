اتحاد الكرة: إعلان اللائحة الجديدة خلال أيام وانطلاق الموسم الجديد نهاية نوفمبر





وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أمس، الجمعة، اللائحة الجديدة بعد اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم لها.





ومن المنتظر أن يعرض الاتحاد اللائحة على الأندية خلال أيام لتحديد ملاحظاتها قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيها، وذلك في إطار خارطة الطريق للانتهاء من الأعمال المكلفة بها اللجنة الخماسية من قبل الفيفا.





وتضمنت تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية الواردة من الفيفا والمنتظر طرحها أمام الجمعية العمومية غير العادية المقبلة إلغاء شرط السبعين عاما كحد أقصى لأى مرشح يتقدم للمنافسة فى انتخابات اتحاد الكرة.

وينشر "صدى البلد" أبرز ٧ بنود من لائحة النظام الأساسي التى أرسلها الفيفا إلى خماسية الجبلاية:





١- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.





2- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.





٣- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات بمنصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.





٤- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.





٥- بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها في اللائحة والتي لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها.





٦- إلغاء مجالس إدارة المناطق والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذى لكل منطقة.



