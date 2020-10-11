شيكابالا يهنئ محمد منير بعيد ميلاده: كل سنة وانت طيب يا كينج

هنا محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، صديقه الفنان محمد منير بعيد ميلاده ال 66.





ونشر شيكابالا عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع محمد منير وعلق عليها قائلا " كل سنة وانت طيب يا كينج".









ويحتفل اليوم محمد منير بعيد ميلاده الـ66، الذي تربع على مدار نصف قرن على شكل ولون مختلف من الموسيقى والغناء.





ولد في مثل هذا اليوم عام 1954، في قرية منشيه النوبة بأسوان، واسمه كاملًا هو محمد منير أبا زيد جبريل، ويجمعه بالفنانة نجلاء بدر قصة ارتباط عابرة.





ولم تتررد الفنانة نجلاء بدر في شنّ هجوم على الكينج محمد منير وأكدت أنه تركها قبل زفافهما بأيام وتهرب منها وفوجئت بقوله لها انه غير مستعد للزواج وقد أكدت ان هذا الامر وقع منذ سنوات طويلة.









وقالت نجلاء بدر، فى أحد البرامج أنها التقت بالفنان محمد منير خلال عملها كمذيعة فى إحدى القنوات العربية، وعرض عليها الزواج بشكل سريع.



