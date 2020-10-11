اليوم.. لجنة التعاقدات بالإسماعيلي تناقش الأسماء المطروحة لتدعيم فريق الكرة

تعقد لجنة التعاقدات بالنادي الاسماعيلي، اجتماعا ، داخل مقر النادي، مساء اليوم، الأحد، وذلك لمناقشة الأسماء المطروحة للتفاوض معها لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.





وتناقش لجنة التعاقدات المكونة من أحمد العجوز وأبو طالب العيسوي وخالد القماش ومحمد محسن أبو جريشة، ا حتياجات الإسماعيلي للموسم الكروي الجديد، والأسماء المرشحة للاسماعيلي للتفاوض معها وهي أحمد مسعود حارس مرمى المصري وعامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي في حراسة المرمى ومحمد الشبيني قلب دفاع الحدود ومحمد قلب دفاع أسوان وأسامة جلال قلب دفاع إنبي ومحمود الجزار قلب دفاع الجونة و علي فوزي ظهير أيمن إنبي وحسني فتحي ظهير أيمن المقاصة وطارق ظهير أيسر وإسحاق يعقوب وظهير أيسر وادي دجلة،

كما سيناقش الاجتماع عودة لاعبيه المعارين، والاستغناء عن بعض اللاعبين.





ويستأنف الفريق في الخامسة من مساء اليوم تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق أسوان الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ٣٣ من مسابقة الدوري العام.





ويمتلك الإسماعيلي ٣٨ نقطة محتلًا المركز الـ١٠ بترتيب جدول الدوري العام.