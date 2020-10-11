ختام تعاملات اليوم.. البورصة تحقق 1.5 مليار جنيه أرباحا.. ومبيعات المستثمرين تدفعها للتحليق فى المنطقة الخضراء

البورصة تواصل صعودها في منتصف التعاملات

صعود جماعي للمؤشرات فى مستهل التعاملات الأسبوعية

البورصة تربح 1.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع جماعي لمؤشراتها مدفوعا بمبيعات المستثمرين، في أول تعامل خلال أول الأسبوع.





وصعد مؤشرها القيادي EGX30 إلى المنطقة الخضراء مدفوعا بنمو قدره 0.29% ليغلق عند القيمة 11.4 مليون جنيه.





وربحت البورصة في ختام التعاملات نحو 1.5 مليار جنيه منذ الأسبوع الماضي.





وصعد مؤشر EGX100 بمعدل 0.97% بقيمة تداول بلغت 2.961 مليون جنيه.













ووصل مؤشر EGX50 إلي 1.29% بقيمة تداول بلغت 2.15 مليون جنيه.





ووصل رأس المال السوقي للبورصة إلى 632.6 مليار جنيه بنهاية التعاملات.













واستهلت البورصة المصرية أول تعاملاتها لهذا الأسبوع اليوم، الأحد، بارتفاع جماعي لمؤشراتها.





وارتفع المؤشر القيادي للبورصة المصرية EGX30 بمعدل 0.47% مسجلا 11.365 مليون جنيه عند النقطة 11.326.98.









وصعد مؤشر EGX100 بمعدل 0.81% عند 2.932.55 نقطة بقيمة 2.96 مليون جنيه.





وقفز مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل 0.67% عند 2.006.1 نقطة بقيمة 2.02 مليون جنيه.





ووصل مؤشر EGX50 إلى 0.98% نموا عند2.124.31 نقطةة بقيمة 2.15 مليون جنيه ووبلغ رأس المال السوقي للبورصة 633.17 مليار جنيه.





ووصل حجم تداولات البورصة داخل المقصورة إلى 113.7 مليون ورقة مالية لـ108 شركات بـ 177.45 مليار جنيه على مستوى 2610 عمليات.





وواصلت البورصة المصرية صعودها في منتصف تعاملات اليوم، الأحد؛ على مستوى جميع مؤشراتها.





واستمر المؤشر القيادي EGX30 في الصعود بمعدل 0.36% بقيمة 11.4 مليون جنيه، ليلحق به مؤشر EGX100 بمعدل 0.93% بقيمة اقتربت من 3 ملايين جنيه.





واستكمل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة صعوده هو الآخر ليقفز بمعدل 0.8% بقيمة تداول بلغت 2.022 مليون جنيه.









وصعد مؤشر EGX50 بمعدل 1.07% بقيمة 2.15 مليون جنيه.





وبلغ إجمالي رأس المال السوقي للبورصة بمنتصف التعاملات نحو 633.44 مليار جنيه، إذ وصلت جملة التداولات داخل المقصورة لـ 315.55 مليون ورقة مالية بـ 917.53 مليون جنيه لـ 170 شركة بإجمالي 24.704 ألف عملية.





ووصلت التداولات خارج المقصورة إلى 110 ورقات مالية بـ8.421 مليون جنيه لـ 6 شركات بإجمالي 22 عملية.





وافتتحت قيادات وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، جلسة تداول اليوم، الأحد، بحضور هيثم الحاج علي، رئيس معرض الكتاب، ممثلا عن وزيرة الثقافة، مشاركة منها في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي، بناءً على الدعوة التي تلقتها البورصة من الاتحاد الدولي لبورصات الأوراق المالية، نظرًا لجهود إدارة البورصة المصرية في العمل على رفع مستويات المعرفة المالية للمجتمع.





كانت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أطلقت أسبوع المستثمر العالمي عام 2017 بهدف رفع مستويات المعرفة المالية وتعزيز ثقافة المستثمرين في أسواق المال لتعريفه بكيفية الاستثمار بشكل سليم يضمن حقوقهم، ويتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات والأنشطة.





وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنمو قدره 0.78% ليغلق عند 2.021 مليون جنيه.وبلغت جملة العمليات التي تمت داخل المقصورة لـ 44.413 ألف عملية بـ 1.834 مليار جنيه شملت 491.24 مليون ورقة مالية لـ 191 شركة.ووصلت جملة العمليات التي تمت خارج المقصورة إلى 43 عملية بقيمة 11.455 مليون جنيه لـ 1.9 مليون ورقة مالية خاصة بـ 15 شركة