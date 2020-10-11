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منوعات

ترامب يظهر بضمادات على يده تكشف تناوله علاجات ضد فيروس كورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

 ظهر الرئيس دونالد ترامب وهو يضع ضمادات على ظهر يده، ما يشير إلى أنه يتلقى سوائل عن طريق الوريد على الرغم من ادعائه أنه خالٍ من الأدوية، بعد معركته مع فيروس كورونا.


ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، شوهدت الضمادات الملونة على ظهر يد ترامب اليمنى بينما كان يلقي تصريحات من شرفة بالبيت الأبيض لمؤيديه في الحديقة الجنوبية يوم السبت.


تم وضع الضمادات في مكان يشيع استخدامه لتوصيل السوائل الوريدية أو الأدوية.  أقل شيوعًا ، يمكن استخدامه كموقع لسحب الدم لإجراء الاختبارات ، إذا كان من الصعب الوصول إلى الأوردة في الذراع ، كما قال خبير طبي  لصحيفة ديلي ميل.


 وأشار الخبير إلى أنه من الممكن أن تكون الضمادات وضعت على جرح أو خدش عرضي ، واعتقد أن الموقع سيكون مصادفة للغاية.


 ليس من الواضح ما هو الدواء الذي كان من الممكن توصيله من خلال الوريد المفترض ، ولكن من غير المرجح أن تكون المنشطات التي يقول ترامب إنه لم يعد يتناولها ، لأنها متوفرة على نطاق واسع في شكل شفوي.

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