مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض تعترف بكذبها بعد تسريب فاضح

اعترفت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، أليسا فرح، يوم الأحد، بأنها لم تكن صادقة عندما زعمت أن أحد البرامج الإخبارية لم يطلب مقابلة مع الدكتور أنتوني فوتشي كبير الأطباء الأمريكيين.
وافتتح جوناثان كارل، مذيع ABC News، برنامجه اليوم الأحد بالإشارة إلى أن البيت الأبيض رفض الموافقة لظهور فوتشي لإجراء مقابلة بعد أيام فقط من اختبار كورونا الذي أثبت إيجابية إصابة الرئيس دونالد ترامب بكورونا.
وردت فرح على تويتر ووصفت كارل بالكاذب.
وسرب بريد إلكتروني من كارل إلى فرح بسرعة على تويتر، وأظهر أن كارل قد اتصل شخصيًا بمدير الاتصالات لطلب الإذن لظهور فوتشي كضيف.
واعترفت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض على مضض بأنها تلقت البريد الإلكتروني، لكنها رفضت تقديم اعتذار لكارل.
Dr. Fauci has sure been on a lot of TV this week for someone being “muzzled” by @WhiteHouse.— Alyssa Farah (@Alyssafarah) October 11, 2020
CNN new day
CNN cuomo
MSNBC Andrea Mitchell
PBS Newshour
AP multimedia interview
CBS News Radio
Cc: @jonkarl https://t.co/C6UZciVO26