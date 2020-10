مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض تعترف بكذبها بعد تسريب فاضح

اعترفت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، أليسا فرح، يوم الأحد، بأنها لم تكن صادقة عندما زعمت أن أحد البرامج الإخبارية لم يطلب مقابلة مع الدكتور أنتوني فوتشي كبير الأطباء الأمريكيين.

وافتتح جوناثان كارل، مذيع ABC News، برنامجه اليوم الأحد بالإشارة إلى أن البيت الأبيض رفض الموافقة لظهور فوتشي لإجراء مقابلة بعد أيام فقط من اختبار كورونا الذي أثبت إيجابية إصابة الرئيس دونالد ترامب بكورونا.

وردت فرح على تويتر ووصفت كارل بالكاذب.

وسرب بريد إلكتروني من كارل إلى فرح بسرعة على تويتر، وأظهر أن كارل قد اتصل شخصيًا بمدير الاتصالات لطلب الإذن لظهور فوتشي كضيف.

واعترفت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض على مضض بأنها تلقت البريد الإلكتروني، لكنها رفضت تقديم اعتذار لكارل.

Dr. Fauci has sure been on a lot of TV this week for someone being “muzzled” by @WhiteHouse.



CNN new day

CNN cuomo

MSNBC Andrea Mitchell

PBS Newshour

AP multimedia interview

CBS News Radio



