AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

«الفقاعة الكامة».. طبية مونديال اليد: حجر اللاعبين والعاملين وسائقي الحافلات حتى نهاية البطولة لمواجهة كورونا ..فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
حازم خميس، رئيس اللجنة
حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد
Advertisements
إسراء صبري
قال حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد، إن الدولة خصصت أكبر المعامل المركزية المتواجدة في مصر الحاصلة على شهادة الاعتماد الدولي الخاص بفيروس كورونا، من أجل متابعة اللاعبين والفرق خلال البطولة، بالإضافة إلى معمل فرنسي.

وأكمل "خميس" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أنه لأول مرة في تاريخ العالم يحدث أن تتم إقامة بطولة عالمية في ظل وجود وباء عالمي، معقبا: هذا الحدث سيتم بالفعل داخل مصر، وهذا يعد عبأ كبيرا على مصر والمنظومة الطبية.

وأضاف أن الاتحاد قرر عمل ما يسمى بـ الفقاعة الكاملة، حيث سيتم عزل وحجر جميع اللاعبين والفنيين والمدربين، إضافة إلى الفريق الطبي والمصورين والصحفيين وسائقي الحافلات في فندق خاص خلال فترة البطولة، وذلك تجنبا لإصابتهم بفيروس كورونا.


وتابع: أي دولة في العالم كانت ستقرر أن تستغني عن تنظيم البطولة في ظل هذه الأزمة، ولكن مصر لم تتنازل وقررت أن تواجه هذا الفيروس وتقيم البطولة داخل أرضها، معقبا "أعين العالم حاليا تتوجه صوب مصر لمتابعة ماذا سيحدث في البطولة".

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في المؤتمر الصحفي بوادي النيل.. خطة طبية متكاملة استعدادا لمونديال اليد

رسوم فرعونية ومفتاح الحياة.. أول ظهور للكرة الرسمية لمونديال اليد 2021.. شاهد

رئيس اللجنة الطبية لـ مونديال اليد: جاهزون لمواجهة فيروس كورونا

اللجنة الطبية تكشف الإجراءات في حالة إصابة أي لاعب في مونديال اليد بكورونا

رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد: لا إصابة بكورونا بين الوفود المشاركة في القرعة

%50 نسبة حضور الجمهور.. اللجنة الطبية لمونديال اليد تكشف الإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

رسائل سرية بين مسئول بـ «الجزيرة» والخارجية الأمريكية حول غلق مقرها في مصر| شاهد

الصحة: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 97688 وخروجهم من المستشفيات

تجديد حبس نجل حلمي طولان وآخرين في قضية فندق فيرمونت

يترأس إدارتها خيرت الشاطر.. وثائق سرية لإنشاء مؤسسة إعلامية بـ 100 مليون دولار.. شاهد

مصرع 4 وإصابة 11 في حادث تصادم ببني سويف

مصادر: الأهلى يفقد كهربا أمام الوداد المغربي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. زوج يطعن زوجته على سريرها بالمستشفى بعد ولادة طفلهما مباشرة

جلسوا على رقبته.. اعتداء الشرطة الألمانية على شاب عربي بوحشية.. فيديو

مع بدء الدراسة في ظل كورونا.. 4 مكونات يجب تقديمها لأبنائك يوميا