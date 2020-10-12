«الفقاعة الكامة».. طبية مونديال اليد: حجر اللاعبين والعاملين وسائقي الحافلات حتى نهاية البطولة لمواجهة كورونا ..فيديو

قال حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد، إن الدولة خصصت أكبر المعامل المركزية المتواجدة في مصر الحاصلة على شهادة الاعتماد الدولي الخاص بفيروس كورونا، من أجل متابعة اللاعبين والفرق خلال البطولة، بالإضافة إلى معمل فرنسي.
وأكمل "خميس" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أنه لأول مرة في تاريخ العالم يحدث أن تتم إقامة بطولة عالمية في ظل وجود وباء عالمي، معقبا: هذا الحدث سيتم بالفعل داخل مصر، وهذا يعد عبأ كبيرا على مصر والمنظومة الطبية.
وأضاف أن الاتحاد قرر عمل ما يسمى بـ الفقاعة الكاملة، حيث سيتم عزل وحجر جميع اللاعبين والفنيين والمدربين، إضافة إلى الفريق الطبي والمصورين والصحفيين وسائقي الحافلات في فندق خاص خلال فترة البطولة، وذلك تجنبا لإصابتهم بفيروس كورونا.
وتابع: أي دولة في العالم كانت ستقرر أن تستغني عن تنظيم البطولة في ظل هذه الأزمة، ولكن مصر لم تتنازل وقررت أن تواجه هذا الفيروس وتقيم البطولة داخل أرضها، معقبا "أعين العالم حاليا تتوجه صوب مصر لمتابعة ماذا سيحدث في البطولة".