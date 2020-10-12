القائمة الكاملة لمنح دعم سوق مالمو للسينما العربية

اختتم سوق مهرجان مالمو للسينما العربية نسخته الحالية وذلك قبل ساعات من ختام الدورة العاشرة، وفى السطور التالية القائمة الكاملة للمشروعات الفائزة بجوائز برنامج المنح.





فئة الأفلام القصيرة في مرحلة التطوير لجنة التحكيم: أنيسة داود، يوهان سيمونسون، طاهر حوشي، جائزة شركة ترانزيت خدمات صوتية بقيمة 40 ألف كرون سويدي لمشروع "شرف" إخراج وإنتاج ياسر راضي، جائزة اسكونة (خدمات مونتاج بقيمة 30 ألف كرون سويدي) لمشروع "ليلى" إخراج وإنتاج رانيا توفيق.





جائزة فيلم آي سكونه (30 ألف كرون سويدي) لمشروع "مدينة إيس" إخراج لانا الزايدي وإنتاج هدى الكاظمي ولويز أبيرج، فئة الأفلام الوثائقية في مرحلة التطوير لجنة التحكيم إلين كامليرت وليلى كيلاني وطلال ديركي، جائزة معهد الفيلم السويدي (75 ألف كرون سويدي) لمشروع "لماذا زرعنا الورد؟" إخراج عائد نبعة وإنتاج مهند صلاحات، فئة الأفلام الروائية في مرحلة التطوير - لجنة التحكيم أندرياس روكسن وهنده حواله ومحمد نظيف.





جائزة معهد الفيلم السويدي (150 ألف كرون سويدي) لمشروع "البصير" إخراج علي الفتلاوي وإنتاج سمير ومارجريت يانجارد، فئة الأفلام الطويلة في مراحل ما بعد الإنتاج - لجنة التحكيم علي صبري بلعيد وديما عازر وروش عبد الفتاح، جائزة نيوبلاك كرياتيف (خدمات مونتاج بقيمة خمسة آلاف دولار أمريكي) لمشروع "شرف" إخراج سمير نصر وإنتاج سيلفانا سانتاماريا.





جائزة نيوبلاك كرياتيف (خدمات ضبط ألوان بقيمة خمسة آلاف دولار أمريكي) لمشروع "شرف" إخراج سمير نصر وإنتاج سيلفانا سانتاماريا، جوائز شركة ذسيل ثلاث جوائز كل منها خدمات نسخ دي سي بي بقيمة خمسة آلاف دولار لمشروعات: "كلشي ماكو" إخراج ميسون الباجه جي وإنتاج طلال المهنا، "أسماك حمراء" إنتاج وإخراج عبد السلام الكلاعي، "مقرونة عربي" إخراج ريمي التميمي وإنتاج درة بوشوشة ولينا شعبان.





جائزة شركة ماد سولوشن (ضمان توزيع بقيمة خمسة آلاف دولار وخدمات تسويق بقيمة 15 ألف دولار) لمشروع "قربان" إخراج نجيب بلقاضي وإنتاج عماد مرزوق.





جوائز شركة ليث برودكشنز (جائزتين كل منهما خدمات صوتية لمدة 15 يوم بقيمة 11 ألف يورو) لكل من مشروعي "قربان" إخراج نجيب بلقاضي وإنتاج عماد مرزوق و"واصلة" إخراج وإنتاج رين رزوق، جائزة موازييك (خدمات مونتاج بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي) مناصفة بين مشروعي "حياة وأيام عمر الشريف" إخراج مارك لطفي وأكسيل بيترسن وإنتاج سيجريد هيليداي و"اللوتري" إخراج كارولين كامل وإنتاج مي سعد.



