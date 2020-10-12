الرعاية الصحية تبحث الانتهاء من الملف الطبي الموحد لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد..خطة لتسجيل المنشآت الصحية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة ..التلواني: نهدف لتقديم أفضل خدمة طبية ذات جودة

الدكتور أمير التلواني:

خطة لتأهيل المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد والجودة

الإنتهاء من الملف الطبي الموحد لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد





الدكتورة مروة أغا:

اختيار القوى البشرية الكفء وإدارة مستوى الآداء العاملين وتطوير وتنمية المواهب

إعداد القادة و تأهيلهم لإدارة الوحدات المعتمدة التابعة لهيئة الرعاية الصحية





مسؤولون بالهيئة :

تنظيم المؤتمرات العلمية داخل المستشفيات لتبادل الخبرات

التدريب المستمر لفرق التمريض بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد





تهدف ا لهيئة العامة للرعاية الصحية، لبناء المنظومة الصحية والعلاجية على أسس قوية ومتينة تسهم في تعزيز صحة الفرد والمجتمع ودفع عجلة التنمية الشاملة المستدامة في ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر2030.



وفي هذا السياق عقدت الهيئة اجتماعا برئاسة ا لدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماع المجلس التنفيذي للهيئة نيابة عن د. أحمد السبكي، "رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان"، لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال.







وشكل الاجتماع مناقشة تكليفات وتوصيات صادرة عن الاجتماع السابق للمجلس، والتي شملت الإنتهاء من الملف الطبي الموحد لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، واستكمال حزم الخدمات العلاجية والتشخيصية في المنظومة، ووضع خطة للمنشآت الصحية تؤهلها التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للحصول على الاعتماد والجودة بما يسهم في تقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة للمواطن المصري، فيما تم عرض ٥ عروض تقديمية عن إنجازات قطاعات وإدارات الهيئة والتي تناولت الخطط والرؤى المستقبلية خلال المرحلة القادمة.





من جانبها قالت الدكتورة مروة أغا "مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرعاية الصحية" إن أهداف الإدارة والتي تتمثل في اختيار القوى البشرية الكفء، وإدارة مستوى الآداء العاملين وتطوير وتنمية المواهب وخلق ثقافة الشعور بالولاء والانتماء إلى الهيئة، لافتة إلى البرامج التدريبية لإعداد القادة والتي تتم بهدف تأهيلهم لإدارة الوحدات المعتمدة التابعة لهيئة الرعاية الصحية،.





وأكدت أن ذلك يعكس تقديم أفضل خدمة طبية ذات جودة للمواطنين، مما يزيد من ثقتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويحقق رضاء المنتفعين من المنظومة.





أما د.جمال رطبة "المستشار المالي للهيئة" فنوه إلى آلية تحصيل المطالبات وتوفير الموارد المالية، إضافة إلى آلية جمع المساهمات، بما يضمن حوكمة الصرف داخل منظومة إلكترونية مميكنة تضمن ضبط حركة الموارد المالية داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية.





فيما استعرضت د.روفانا علي "المشرف العام على إدارة التسويق والسياحة العلاجية بالهيئة"، الإنجاز التسويقى لخدمات الهيئة والمنشآت التابعة لها وإبراز الخدمات الطبية المستحدثة، لافتة إلى تنظيم المؤتمرات العلمية داخل المستشفيات والذي يسهم بشكل مباشر في تبادل الخبرات بين الهيئة والخبراء اللذين تستضيفهم الهيئة بشكل مستمر للوصول إلى المستوى الطبي اللائق بالمواطن البورسعيدي، وأشارت إلى تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة والذي يسهم بدوره في وضع الهيئة في مكانة متميزة بما يعكس تقديم خدمة طبية تنافسية مميزة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل .





كما استعرض كلا من الدكتور محمد عبد الله "القائم بتيسير أعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية"، والدكتور هيثم عزات "القائم بتيسير أعمال مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية والعلاجية"، رؤية الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية ولتي ترتكز على أن تكون مستشفيات الهيئة امن أهم وأكبر الصروح الطبية في توفير وتقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع الفئات، متطلعين أن تصبح مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية "قبلة الطب" في مصر ، وأشارا إلي التدريب المستمر لفرق التمريض بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد وفقًا لآخر المستجدات العلمية والممارسات العالمية، فضلًا عن التعاقد مع الاستشاريين والأساتذة الجامعيين في مختلف التخصصات الطبية للعمل داخل مستشفيات هيئة الرعاية ببورسعيد.

فيما لفت "د.محمد عبدالله" إلى توحيد ملف التسجيل الطبي لمنتفعي بورسعيد، مشيرًا إلى إتاحة مخزن لصرف المستلزمات الطبية على مدار ٢٤ساعة داخل كل مستشفى من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بما يضمن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مستشفياتنا.





فيما قامت الدكتورة رضوى إمام " المشرف العام على إدارة الإعلام والتوعية الصحية" ، بعرض أهم إنجازات الإدارة والتي شملت التغطية الإعلامية لأنشطة وفعاليات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحملات التوعية الصحية التي من شأنها رفع الوعي المجتمعي بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، المبادرات الصحية التي استهدفت منتفعي منظومة التأمين الصحي ببورسعيد فضلًا عن أهم وأبرز الفيديوهات والبوستات التوعوية للوقاية من الأمراض المزمنة والتي تم إطلاقها بالتزامن مع الأيام الصحية الدولية، لافتة أنه بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب تم إطلاق حملة "انزل اطمن" لإجراء الفحص الطبي الشامل لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، لافتة إلى الخطط المستقبلية التي تتبانها الهيئة والتي تسهم في تحقيق التواصل والتفاعل المجتمعي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومكونات البيئة المصرية بشكل عام والإعلامية بشكل خاص.



