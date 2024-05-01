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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية بسيارة بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

لقي طفل وجده مصرعهما، فيما أصيب ثالث، في حادث مروري، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

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تبين تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل بطريق" الداخلة – بلاط" بالقرب من قرية أسمنت التابعة لمركز الداخلة أسفر عن مصرع كمال سيد أحمد، 62 عامًا وحفيده مروان أحمد كمال، 8 أعوام، فيما أصيب عمر سمير مصطفى، 30 عامًا.


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثث المتوفين لمشرحة مستشفى الداخلة العام فيما جرى وضع المصاب بقسم الطوارئ بالمستشفى تحت الرعاية الطبية، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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