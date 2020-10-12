بمشاركة 4 رؤساء جامعات.. المنظمة العربية للتنمية تعقد ندوة حول متطلبات التعليم العالي في ضوء التحديات

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، ندوة تفاعلية عن بعد بعنوان "متطلبات التعليم العالي في ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة وتداعيات أزمة (COVID-19)" وذلك أمس الأحد .





افتتح فعاليات الندوة الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور عادل عبد العزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وأدار فعالياتها الدكتور محمد لطفي المبعوث السامي لرئيس جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة ، نائب رئيس شبكة القيادة العربية الأوروبية في التعليم العالي (ARELEN).









شارك في تغطية محاور الندوة أربعة رؤساء جامعات عربية وهم الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين، الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور ماهر سليم رئيس جامعة عمان العربية سابقًا، وبحضور الدكتور ديفيد لوك الأمين العام لمرصد الماجنا كارتا والأمين العام لشبكة القيادة العربية الأوروبية في التعليم العالي (ARELEN).





وتم استعراض تجارب تلك الجامعات في كيفية مواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة واستثمار تلك التحديات كالتعليم عن بعد والذكاء الاصطناعي في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وانتهت الندوة إلى التأكيد على أهمية التعليم عن بعد باعتباره مكملًا للنظم التقليدية في التعليم وليس بديلًا كاملًا عنها، بالإضافة إلى أهمية تنمية مهارات الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل إلى جانب الحصول على الشهادات الجامعية باعتبارها الوسيلة الأساسية للحصول على المعرفة، وما يتطلبه ذلك من وجود أنظمة إدارية مرنة في الجامعات وتطوير الفكر الإداري والاستراتيجي في إدارة الجامعات العربية.